Miúdos da Ponte. Você sofre de endorreia?
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Miúdos da Ponte. Você sofre de endorreia?

A tirinha é publicada quinzenalmente no DN Brasil.
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Calma, não precisa correr para o hospital. No intervalo do jogo do Brasil, a Bibi chegou cheia de novidades sobre uma palavra misteriosa que aprendeu, mas o Tito, sempre muito prático, acabou confundindo as coisas e achando que era um problema de saúde daqueles bem chatos.

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