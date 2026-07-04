Calma, não precisa correr para o hospital. No intervalo do jogo do Brasil, a Bibi chegou cheia de novidades sobre uma palavra misteriosa que aprendeu, mas o Tito, sempre muito prático, acabou confundindo as coisas e achando que era um problema de saúde daqueles bem chatos..\r\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da Ponte. Torcer pelo Brasil em Portugal é isso aqui… .Miúdos da Ponte. Já te ofereceram um café sem princípio? Calma! Tá tudo certo