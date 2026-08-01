Miúdos da Ponte. Quando o português é o mesmo… mas nem tanto
Opinião DN Brasil

Miúdos da Ponte. Quando o português é o mesmo… mas nem tanto

A tirinha é publicada quinzenalmente no DN Brasil.
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Morar em Portugal é descobrir, todos os dias, que uma mesma língua pode render grandes confusões — e muitas gargalhadas! Na tirinha desta semana, os Miúdos vão ao cinema e uma simples expressão dá início a uma sequência de interpretações tão criativas quanto divertidas.

Quem vive entre o Brasil e Portugal certamente vai se identificar! Qual palavra ou expressão portuguesa mais confundiu você quando chegou por aqui?

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