Morar em Portugal é descobrir, todos os dias, que uma mesma língua pode render grandes confusões — e muitas gargalhadas! Na tirinha desta semana, os Miúdos vão ao cinema e uma simples expressão dá início a uma sequência de interpretações tão criativas quanto divertidas.Quem vive entre o Brasil e Portugal certamente vai se identificar! Qual palavra ou expressão portuguesa mais confundiu você quando chegou por aqui?.Miúdos da Ponte. Você sofre de endorreia?.Miúdos da Ponte. Já te ofereceram um café sem princípio? Calma! Tá tudo certo