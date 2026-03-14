Miúdos da Ponte: "Próxima parada: Imigrantes!"

Mais uma vez nossos personagens estão às voltas com os tropeços na língua portuguesa. Bibi aprende na prática que recomeçar é só tentar de novo. De “bondinho” a “elétrico”, de sotaque tímido a palavra certa, os Miúdos da Ponte celebram cada pequena vitória do dia a dia luso-brasileiro. Todo imigrante conhece essa dança das palavras – e cada acerto é motivo de orgulho..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da ponte - cartão vermelho para o racismo.Miúdos da Ponte - Carta ao sol