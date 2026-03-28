Miúdos da Ponte - Chegou a primavera

Primavera em Portugal, e no Brasil já é outono… Os Miúdos sentem na pele (e no coração!) essa ponte entre estações trocadas, saudade misturada, e a certeza de que saímos do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente. Você também vive nessa ponte entre dois mundos?.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Miúdos da Ponte: "Próxima parada: Imigrantes!"\n.Miúdos da Ponte convidam para a campanha "Amigos do Brasil"