Miúdos da Ponte - Chegou a primavera
Opinião DN Brasil

Miúdos da Ponte - Chegou a primavera

A tirinha é publicada quinzenalmente no DN Brasil.
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Primavera em Portugal, e no Brasil já é outono… Os Miúdos sentem na pele (e no coração!) essa ponte entre estações trocadas, saudade misturada, e a certeza de que saímos do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente. Você também vive nessa ponte entre dois mundos?

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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