Crônica. Afeto, livros e sorrisos

Texto: Cristina Fontenele*Sexta-feira em Cascais, almoço de confraternização de um clube literário, amigo secreto de livros, mulheres de vários lugares do Brasil e também de Portugal. “Isso aqui não é só um clube do livro”, confessou com um largo sorriso a idealizadora do projeto. “É uma verdadeira comunidade”, complementei, elogiando como ela é uma mulher inspiradora, que prepara tudo com muito carinho e dedicação.No Instagram do Afeto Literário, assim é o nome do movimento, essa amiga se define como “criadora de mundos literários com alma e afeto”, promovendo “livros, encontros e sorrisos - sempre à mão”. Num cenário onde há tanto ódio sendo disseminado, falar de afeto pode ser revolucionário. E ali estavam diversas mulheres reunidas, compartilhando seus gostos, leituras, impressões e experiências. Pelo microfone, um pouco de cada uma ia sendo presenteado em forma de literatura. “Escolhi para minha amiga oculta o livro que mais gostei de ler esse ano”, contou uma das participantes. Já eu, ofereci uma obra que ainda quero ler. O Som do Rugido da Onça, vencedor do prêmio Jabuti de melhor romance literário, em 2022, da autora pernambucana Micheliny Verunschk. Por coincidência, minha amiga secreta também me tirou. Ganhei um livro de outra escritora pernambucana, Martha Batalha, autora de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Uma história que aborda o destino de muitas mulheres nascidas no início do século XX, que foram educadas para serem boas esposas. Livros são sempre um convite a visitarmos outros lugares, seja para o universo narrado pelo escritor, seja para o interior das personagens, ou para dentro de nós mesmos, com um pouco mais de profundidade e reflexão. As leituras nos ajudam a desenvolver senso crítico, tolerância, perspectivas e criatividade. É construção de repertório e sabedoria.Além das narrativas literárias, variadas histórias eram contadas entre as mesas. Ouvi sobre imigração, desafios e pertencimento, sobre interações entre brasileiros e portugueses em caráter mais ou menos amistoso no decorrer dos anos. Sobretudo, observei gente disposta a conhecer lugares e pessoas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Conversamos sobre uma nora alemã que ensina o idioma espanhol e dá aulas de forró; viaja com o marido por outros países para festivais do ritmo nordestino. Uma filha que nasceu na Inglaterra, tem pai alemão e mãe brasileira, mora em Portugal e, mesmo jovem, já se reconhece como uma cidadã do mundo. Um casal de brasileiros convidado para comemorar a noite de Natal na casa de vizinhos portugueses recém-chegados ao bairro. Uma senhora que realizava as compras de supermercado para ajudar os outros moradores do prédio que estavam com Covid no auge da pandemia. Personagens, cenário, enredo, cenas de vidas reais. Tudo isso ambientado, para minha alegria e surpresa, em um restaurante de comida nordestina, com menu preparado por uma cearense. Integraram a festa o baião de dois, farofa, queijo coalho assado com mel, macaxeira frita, escondidinho de carne de sol, entre outras delícias doces e salgadas, lembrando que a comida também é afeto. O local é decorado com objetos da casa da avó da família, desde documentos, fotografias, lamparinas, ferro de engomar e a icônica rede no alpendre. Como dizia um dos quadros pendurados na parede, afeto “é o primo mais novo do amor, é o sussurro ao pé do coração que te conta quando você gosta muito de alguém.”Entre livros e sorrisos, o afeto foi o protagonista da confraternização.*Cristina Fontenele é escritora brasileira, com especialização em Escrita e Criação. Autora de "Um Lugar para Si - reflexões sobre lugar, memória e pertencimento”, além de jornalista e publicitária. Escreve crônicas há quinze anos e, como típica cearense, ama uma rede e cuscuz com café bem quentinho..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.