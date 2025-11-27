O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem shows de artistas brasileiros e final da Libertadores nos telões

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos dois shows com sotaque brasileiro e uma final de Libertadores que promete dividir Lisboa entre rubro-negros e palmeirenses. Música, festa e futebol ocupam o fim de semana com opções para quem quer dançar, celebrar ou reunir amigos na frente de um telão.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Show de Colar de RaparigaO Colar de Rapariga, banda formada por músicos nordestinos radicados em Lisboa, apresenta ao vivo o seu primeiro EP, Colar de Rapariga Vol. 1, lançado pelo selo independente Concha. O trabalho cruza brega pop, arrocha, piseiro e rap, espelhando tanto a estética da música popular nordestina quanto a vivência migrante em Portugal. O show de lançamento em Lisboa acontece no sábado (29) na Casa Capitão, com participação do Coach de Artista e performance de Jhon Douglas.Criado em 2023 por Heidy Samantha, Wehz e Vinicius Big John - ainda na fase inicial, marcada por beats de seresta - o grupo consolidou a sua identidade com a entrada da saxofonista e clarinetista Gu Juventino. As faixas do EP, como Mandei Áudio, Calcinha Bege e Compôr MPB, reforçam a fusão de ritmos, afetos e diálogos entre Brasil e Portugal que marcam o projeto. O show no Porto acontece apenas em dezembro, mas Lisboa recebe a festa já neste fim de semana.Quando? Sábado (28) de novembro, às 21hOnde? Casa Capitão, LisboaPreço: €10Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppArnaldo Brandão na Fábrica Braço de PrataBaixista, compositor e figura lendária da música brasileira, Arnaldo Brandão sobe ao palco da Fábrica Braço de Prata neste fim de semana para celebrar uma trajetória que atravessa bandas históricas, parcerias marcantes e momentos decisivos da música nacional. Integrante da Bolha nos anos 1970, parceiro de Cazuza em “O tempo não pára” e fundador da Outra Banda da Terra ao lado de Caetano Veloso, Arnaldo apresenta-se agora em Lisboa num formato intimista e próximo.O músico divide o palco com o cantautor Jorge Vadio, que comemora 20 anos de carreira em 2025. A apresentação acontece no sábado, às 19h, e a Fábrica Braço de Prata volta a ser um espaço de encontro para quem gosta de música ao vivo, mistura de gerações e artistas que carregam histórias gigantes nas costas. Quando? Sábado (29), às 19hOnde? Fábrica Braço de Prata, LisboaPreço: €10Final da LibertadoresA final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o sábado (29), às 21h (hora de Lisboa), promete agitar a comunidade brasileira na capital. Os rubro-negros reúnem-se nas Docas de Alcântara com música ao vivo, roda de samba e dezenas de telas ligadas para acompanhar o jogo - e a festa começa cedo, entre 14h e 20h30, espalhada pelos bares Havaí, Havana, Contra, Nolita e arredores. Segundo a Embaixada Fla-Portugal, esta deve ser a maior reunião de torcedores em Portugal desde a fundação do grupo, em 2017.Do outro lado, os palmeirenses ocupam Marvila num evento exclusivo com DJ, pirotecnia, espaço infantil e serviço de comidas e bebidas. Organizado pela Mancha Verde Portugal e pelo núcleo Palmeiras Lisboa, o encontro custa €5 e segue regras específicas de segurança, como proibição de trajes pretos (salvo aliados) e de bebidas trazidas de fora. A poucos metros das estações de comboio de Marvila e Braço de Prata, o espaço deve receber dezenas de famílias e apaixonados pelo clube. É a reedição da final de 2021 e quem vencer se torna o brasileiro com mais títulos da competição.Quando? Sábado, 29 de novembro, às 21hOnde? Docas de Alcântara (Flamengo) e Marvila (Palmeiras)Até semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Paulinho da Viola. “O samba não acaba porque o povo não deixa”