DN Brasil

O que há de bom: festivais, shows e exibição de filme sobre o Carnaval em Lisboa são destaques na programação

As principais atrações para o seu fim de semana recomendadas pelo DN Brasil.
Publicado a

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos os festivais de cinema, uma exibição especial sobre o carnaval brasileiro na Bota Anjos e atrações musicais na Fábrica Braço de Prata.

Festivais de cinema

O segundo semestre em Lisboa sempre reserva uma programação especial nos cinemas espalhados pela capital pela grande quantidade de festivais que ocorrem no período. Para os próximos dias, destaque para o Queer Festival, que entra no seus últimos dias de atrações - encerra a programação no sábado - e o Lisbon Arab Film Festival (LAAF), que estreia sua segunda edição neste fim de semana.

Entre a Culturgest e a Cinemateca, o festival traz o melhor do cinema de países como Líbano, Síria, Arábia Saudita, Jordânia e Palestina - veja programação completa aqui - com direito a uma inauguração especial: no sábado (27), antes da exibição de Promised Sky, a festa de abertura tem comidinhas libanesas diretamente do restaurante Sumaya para ninguém passar a sessão em jejum. 

Helena Tecedeiro, editora-executiva do Diário de Notícias, contou mais sobre o LAAF nesta reportagem.

Quando? A partir deste sábado (27), às 20h

Onde? Na Culturgest (R. Arco do Cego, 50. Lisboa) e Cinemateca (R. Barata Salgueiro 39. Lisboa)

Preço: a partir de €4,50

Exibição de filme sobre o Carnaval de Lisboa na BOTA Anjos

E por falar em filme, no domingo (28), a BOTA Anjos recebe a exibição do documentário Na minha terra, Carnaval é religião, longa que mergulha no universo dos blocos brasileiros que tomaram as ruas da capital portuguesa nos últimos anos. O filme acompanha de perto grupos como Baque do Tejo, Baque Mulher, Palhinha Maluca, Lisbloco e Pandeiro LX, revelando a luta pela legitimação do carnaval de rua em Lisboa e como tambores, pífanos e pandeiros se transformaram em instrumentos de resistência cultural e política.

A narrativa mostra o momento histórico de 2025, quando a Câmara Municipal passou a reconhecer oficialmente os desfiles como manifestações culturais, incluindo-os no calendário oficial da cidade: retrato vibrante e urgente da força coletiva que brota das ruas e ressignifica a experiência migrante em Portugal.

A entrada é gratuita e a sessão é seguida de debate.

Quando? Domingo (28), às 15h

Onde? BOTA Anjos (Largo de Santa Bárbara, 3D – Lisboa)

Preço: entrada gratuita

Atrações brasileiras na Fábrica Braço de Prata

Mais antes do samba na telona, tem também no pé no sábado a noite. A partir das 23h, a Fábrica Braço de Prata recebe a tradicional roda Samba do Chalé, liderada por Neném do Chalé — cria do Morro da Mangueira e há uma década radicado em Portugal — recebe o músico Cícero Matheus, do projeto Viva o Samba. O encontro é conhecido por reunir diferentes gerações em torno da batida clássica e da energia calorosa do samba carioca.

Já no domingo, às 21h, o palco do espaço recebe o mineiro Gustavito, compositor e cantor de Belo Horizonte que transita pela MPB com forte ligação à natureza e à espiritualidade. Com três álbuns lançados e passagem por festivais em países como México, Canadá e Portugal, o artista apresenta um espetáculo intimista para encerrar o fim de semana. Os ingressos para ambas apresentações custam €10.

Entre outras atrações na Fábrica Braço de Prata para os próximos dias está também a experiência performativa Generation, que reúne artistas da música, da dança, do cinema e da arte multimédia, para explorar novos territórios no âmbito da criação coletiva, da experimentação, do cruzamento artístico e da expansão dos espaços cénicos ao longo de um itinerário. A performance é nesta sexta-feira (26), às 21h30.

Quando? Sábado (27), às 23h (Samba do Chalé) e domingo (28), às 21h (Gustavito)

Onde? Na Fábrica Braço de Prata (R. Fábrica de Material de Guerra 1. Lisboa)

Preço: €10 cada espetáculo

Até semana que vem!

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
