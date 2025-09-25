O que há de bom: festivais, shows e exibição de filme sobre o Carnaval em Lisboa são destaques na programação

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos os festivais de cinema, uma exibição especial sobre o carnaval brasileiro na Bota Anjos e atrações musicais na Fábrica Braço de Prata. A edição semanal da O que há de bom está no ar!Festivais de cinemaO segundo semestre em Lisboa sempre reserva uma programação especial nos cinemas espalhados pela capital pela grande quantidade de festivais que ocorrem no período. Para os próximos dias, destaque para o Queer Festival, que entra no seus últimos dias de atrações - encerra a programação no sábado - e o Lisbon Arab Film Festival (LAAF), que estreia sua segunda edição neste fim de semana. Entre a Culturgest e a Cinemateca, o festival traz o melhor do cinema de países como Líbano, Síria, Arábia Saudita, Jordânia e Palestina - veja programação completa aqui - com direito a uma inauguração especial: no sábado (27), antes da exibição de Promised Sky, a festa de abertura tem comidinhas libanesas diretamente do restaurante Sumaya para ninguém passar a sessão em jejum. Helena Tecedeiro, editora-executiva do Diário de Notícias, contou mais sobre o LAAF nesta reportagem. Quando? A partir deste sábado (27), às 20hOnde? Na Culturgest (R. Arco do Cego, 50. Lisboa) e Cinemateca (R. Barata Salgueiro 39. Lisboa)Preço: a partir de €4,50Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Exibição de filme sobre o Carnaval de Lisboa na BOTA AnjosE por falar em filme, no domingo (28), a BOTA Anjos recebe a exibição do documentário Na minha terra, Carnaval é religião, longa que mergulha no universo dos blocos brasileiros que tomaram as ruas da capital portuguesa nos últimos anos. O filme acompanha de perto grupos como Baque do Tejo, Baque Mulher, Palhinha Maluca, Lisbloco e Pandeiro LX, revelando a luta pela legitimação do carnaval de rua em Lisboa e como tambores, pífanos e pandeiros se transformaram em instrumentos de resistência cultural e política.A narrativa mostra o momento histórico de 2025, quando a Câmara Municipal passou a reconhecer oficialmente os desfiles como manifestações culturais, incluindo-os no calendário oficial da cidade: retrato vibrante e urgente da força coletiva que brota das ruas e ressignifica a experiência migrante em Portugal. A entrada é gratuita e a sessão é seguida de debate.Quando? Domingo (28), às 15hOnde? BOTA Anjos (Largo de Santa Bárbara, 3D – Lisboa)Preço: entrada gratuitaAtrações brasileiras na Fábrica Braço de PrataMais antes do samba na telona, tem também no pé no sábado a noite. A partir das 23h, a Fábrica Braço de Prata recebe a tradicional roda Samba do Chalé, liderada por Neném do Chalé — cria do Morro da Mangueira e há uma década radicado em Portugal — recebe o músico Cícero Matheus, do projeto Viva o Samba. O encontro é conhecido por reunir diferentes gerações em torno da batida clássica e da energia calorosa do samba carioca.Já no domingo, às 21h, o palco do espaço recebe o mineiro Gustavito, compositor e cantor de Belo Horizonte que transita pela MPB com forte ligação à natureza e à espiritualidade. Com três álbuns lançados e passagem por festivais em países como México, Canadá e Portugal, o artista apresenta um espetáculo intimista para encerrar o fim de semana. Os ingressos para ambas apresentações custam €10.Entre outras atrações na Fábrica Braço de Prata para os próximos dias está também a experiência performativa Generation, que reúne artistas da música, da dança, do cinema e da arte multimédia, para explorar novos territórios no âmbito da criação coletiva, da experimentação, do cruzamento artístico e da expansão dos espaços cénicos ao longo de um itinerário. A performance é nesta sexta-feira (26), às 21h30. A associação recebe ainda Quando? Sábado (27), às 23h (Samba do Chalé) e domingo (28), às 21h (Gustavito)Onde? Na Fábrica Braço de Prata (R. Fábrica de Material de Guerra 1. Lisboa)Preço: €10 cada espetáculoAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Oktoberfest em Lisboa? Cervejaria criada por brasileiros traz celebração alemã para Portugal.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”