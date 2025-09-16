Novembro começa com show sertanejo de Zé Neto e Cristiano em Lisboa

Outubro terá ritmo sertanejo em Portugal, mas novembro também promete. A dupla Zé Neto e Cristiano se apresentará no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 1º de novembro, a partir das 21h. No dia 2 de novembro, será a vez dos fãs do Norte do país, com show no Super Bock Arena, no mesmo horário.Segundo os organizadores da turnê, as apresentações da dupla terão “um repertório único, com mais de três horas de duração, que passa por todas as fases da carreira”. Os ingressos estão à venda a partir de 45 euros.“Os artistas vão entregar em palco uma experiência única, marcada pela proximidade com o público e pela energia que já é característica dos seus espetáculos”, acrescentam. Esta não é a primeira vez da dupla em Portugal. Zé Neto e Cristiano já se apresentaram no país em 2017, 2022 e 2023, sempre com grande público.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A dupla integra o novo cenário do chamado sertanejo universitário no Brasil. Desde 2011, os artistas tocavam em bares e festas universitárias, mas foi em 2015 que alcançaram destaque nacional com o hit Seu Polícia. Entre os principais sucessos da dupla estão Notificação Preferida e Novela das Nove.As apresentações em novembro ocorrem na sequência de outros shows sertanejos em Portugal. Em outubro, o país recebe Henrique e Juliano, Ana Castela e Chitãozinho & Xororó.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Henrique e Juliano marcam show em Lisboa e no Porto.Ana Castela está de volta para dois shows em Portugal