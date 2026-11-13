O evento começou com as boas-vindas de Filipe Alves, diretor do DN e DN Brasil e abertura de Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, além do embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro..Foram realizados dois painéis, um sobre investimentos e outro sobre a ordem multipolar..A keynote speaker foi Sofia Santos, CEO e fundadora da Systemic, que abordou a cooperação na área da sustentabilidade..O encerramento foi realizado por António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas..O fórum também foi um momento de reunir autoridades, confraternizar e fazer network. A premissa de comunidade é fundamental para o DN e DN Brasil..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.