Procura brasileira por imóveis em Portugal diminui 22% este ano

A procura de brasileiros por imóveis em Portugal caiu 22% este ano, de acordo com um relatório da Imovirtual. A queda foi a maior entre todos os mercados estrangeiros analisados pela pesquisa.Os brasileiros representavam 14,4% da demanda internacional por imóveis em Portugal no ano passado. Em 2026, essa participação caiu para 11,2%, o que corresponde a uma redução de 22,2% em relação ao ano anterior.A pesquisa não traz dados específicos sobre a diferença entre compra e aluguel. O relatório menciona, no entanto, que a procura por imóveis para locação entre estrangeiros, de forma geral, caiu de 31,6% para 27,4%.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNo documento, a Imovirtual afirma que parte dos imigrantes está deixando o país, seja para retornar ao Brasil, seja para se mudar para outros destinos. "Num contexto marcado por uma maior discussão sobre brasileiros que estão a regressar ao Brasil ou a optar por outros destinos internacionais, os dados do Imovirtual mostram que a procura brasileira por imóveis em Portugal também está a atravessar uma fase de ajustamento", destaca o relatório.A diminuição da procura por imóveis pode ser um indício de que Portugal já não é visto da mesma forma que no passado como destino para morar. Sobre este tema, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afastou este movimento.Apesar da diminuição identificada, a Imovirtual ressalta que o mercado brasileiro "continua a ocupar um lugar relevante nas intenções de procura imobiliária dos utilizadores brasileiros".O Brasil ocupa a terceira posição entre os mercados internacionais mais ativos, atrás apenas da França, que ampliou sua liderança ao passar de 18,9% para 20,7%, e da Suíça, cuja participação subiu de 15,8% para 18,8%, ultrapassando a brasileira no período analisado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Grande Conferência DN. António Leitão Amaro recusa que imigrantes estejam a ir embora.Menos imigrantes brasileiros em Portugal. Leitão Amaro fala em "estabilização" e regras "mais exigentes"