A montadora Stellantis anunciou um investimento de cerca de € 5 bilhões (R$ 30 bilhões) no Brasil até 2030. O anúncio foi feito após uma reunião entre o CEO global da empresa, Antonio Filosa, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizada na quarta-feira (22).De acordo com a empresa, o investimento será destinado ao desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e à ampliação da capacidade produtiva, além da geração de empregos nas fábricas e na cadeia de fornecedores. A previsão é criar 2 mil empregos diretos e outros 20 mil ao longo da cadeia produtiva.Os novos postos de trabalho serão resultado da expansão da produção no Brasil. Serão 1,5 mil novas vagas na unidade de Betim (MG) e outras 500 na fábrica de Porto Real (RJ). No estado do Rio de Janeiro, a empresa iniciará a produção do modelo Avenger, fabricado pela primeira vez na unidade fluminense. A ampliação da capacidade industrial também prevê a implantação do segundo turno em Porto Real e do terceiro turno na fábrica de Betim.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo a Stellantis, a empresa compra anualmente cerca de R$ 60 bilhões em insumos de fornecedores brasileiros, reforçando o impacto da indústria automotiva na economia nacional. Antonio Filosa afirmou que 95% da produção da montadora no Brasil é nacional. "Todo o aço, plástico e componentes químicos utilizados nos veículos são fornecidos por empresas brasileiras, enquanto motores e transmissões são produzidos pela própria montadora no país", destacou.O governo brasileiro afirmou que o investimento está alinhado aos objetivos da Nova Indústria Brasil (NIB), programa voltado ao fortalecimento de uma indústria inovadora, sustentável, competitiva e voltada à exportação. Durante o encontro, Lula destacou que a reforma tributária deve impulsionar o setor industrial ao eliminar a cumulatividade de créditos tributários e desonerar integralmente os investimentos e as exportações.A Stellantis é uma das maiores montadoras do mundo e reúne marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Opel. A empresa também tem forte presença em Portugal, onde mantém uma fábrica em Mangualde, no distrito de Viseu.No Brasil, a montadora emprega atualmente cerca de 35 mil trabalhadores. Já a unidade portuguesa é uma das principais exportadoras da indústria automotiva do país e produz veículos comerciais leves destinados ao mercado europeu.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil continua fora do Mapa da Fome, aponta relatório da ONU.Modelo do Pix desafia controle financeiro dos EUA sobre o Brasil