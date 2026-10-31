A EDP venceu hoje um lote transmissão de energia elétrica, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com um investimento previsto de 316,9 milhões de reais (52,4 milhões de euros) em Goiás e na Baía. O lote prevê a construção de 65 quilómetros de linhas de transmissão e uma subestação com capacidade de transformação de 300 MVA, ligando as regiões de Iaciara e Guarani de Goiás, em Goiás, e Correntina, na BahiaA EDP terá uma Receita Anual Permitida (RAP) de 26,53 milhões de reais (4,38 milhões de euros), com um deságio de 53,29% face à RAP máxima estabelecida para o lote, e prazo de implantação de 48 mesesSegundo a empresa, o projeto deverá contribuir para o atendimento do nordeste de Goiás e ampliar a presença da EDP no estado, aproveitando a experiência acumulada pela companhia na região.Atualmente, a EDP possui 2.032 quilómetros de linhas de transmissão em operação em todo o território brasileiro, enquanto a extensão total da sua rede, considerando ativos em construção e em operação, chega a 3.001 quilómetrosA companhia informou que investiu mais de 8,5 mil milhões de reais (1,40 mil milhões de euros) em obras e projetos de transmissão desde 2017, estando presente em 12 estados brasileiros.Entre 2026 e 2028, a empresa prevê investir cerca de 3,7 mil milhões de reais (611,3 milhões de euros) no desenvolvimento de novos projetos e na expansão da sua atuação no segmento de transmissão.Realizado pela Aneel, o leilão, realizado na sede da B3, em São Paulo, terminou com 8,8 mil milhões de reais (1,45 mil milhões de euros) em investimentos previstos na infraestrutura de transmissão de energia elétrica no Brasil.Empresas da Espanha ou controladas por grupos espanhóis venceram sete dos oito lotes, com destaque também para a Cymi Construções e a Neoenergia, que ficaram com dois empreendimentos cada, além da Cox Brasil que arrematou outro lote.Os oito lotes colocados em licitação foram arrematados, com um deságio total de 50,10%, representando uma economia estimada de 20,7 mil milhões de reais (3,42 mil milhões de euros) para os consumidores durante a vigência dos contratos, segundo a Aneel.Ainda conforme a agência reguladora do Brasil, os valores de RAP propostos pelos vencedores totalizaram 811,1 milhões de reais (134 milhões de euros), ficando 50,10% abaixo do teto de 1,63 mil milhões de reais (268,6 milhões de euros) estabelecido pela AneelA RAP remunera os concessionários pela construção e manutenção dos empreendimentos leiloados durante os 30 anos de vigência das concessõesO edital contemplou 1.866 quilómetros de novas linhas de transmissão, a continuidade da operação e manutenção de 483 quilómetros de linhas e subestações com capacidade de transformação de 12.694 MVAOs projetos estão distribuídos pelos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rondónia e São Paulo, com previsão de criação de 20 mil empregos e prazos para entrada em operação comercial entre 42 e 60 meses..EDP cede linha de transmissão no Brasil por 81 milhões de euros.EDP vende duas centrais hidroelétricas no Brasil por 190 milhões de euros