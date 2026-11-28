O Brasil poderá ter uma criptomeda em reais, através de uma iniciativa lançada pela Bolsa de Valores de São Paulo e mais seis bancos privados brasileiros. Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander e XP pretendem criar uma stablecoin, "ativo digital projetado para manter seu valor vinculado a uma moeda, neste caso referenciada em reais".A mesma proposta prevê uma "infraestrutura compartilhada para sua utilização no mercado financeiro brasileiro", destaca comunicado da Bolsa, a B3. A ideia é "estabelecer um padrão comum que permita conectar participantes, ampliar a interoperabilidade entre sistemas e explorar novas aplicações para ativos digitais, incluindo movimentação de valores e liquidação de operações".Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, destaca que a colaboração entre as instituições privadas é importante.“A evolução dos ativos digitais abre oportunidades para transformar a forma como o mercado financeiro opera e se conecta. A construção de uma infraestrutura comum, desenvolvida de forma colaborativa, permite avançar nessa agenda de maneira coordenada e criar condições para que novas aplicações sejam desenvolvidas a partir das necessidades do mercado”, afirma, citado no comunicado.A proposta, explica a B3, "vai além da criação de uma moeda digital, a Open BRL, já que essa base tecnológica comum poderá ser amplamente utilizada pelo mercado". Assim, poderá haver uma contribuição para "simplificar processos e ampliar as possibilidades de aplicação de ativos digitais no sistema financeiro".Inicialmente, a bolsa vai ser a responsável pela operação tecnológica e o Banco B3 pela emissão da stablecoin. Já os bancos vão atuar no desenvolvimento de integrações e na avaliação de casos de uso para a infraestrutura.“Acreditamos que o futuro do mercado financeiro passa pela integração entre sistemas e pela adoção responsável de ativos digitais. Participar de uma iniciativa como a Open BRL, ao lado da B3 e de outras instituições, reforça nosso compromisso com inovação, segurança e eficiência para os clientes", destaca Luiz Philipe Biolchini, Diretor de Tesouraria do BradescoAndré Portilho, sócio e head de Digital Assets do BTG Pactual, pontua que o Brasil possui as condições para liderar essa transformação. “O Brasil reúne condições únicas para liderar a próxima etapa da transformação digital dos serviços financeiros. Ao unir importantes instituições em torno de uma infraestrutura comum, a Open BRL contribui para acelerar a inovação, reduzir fricções operacionais e fortalecer a competitividade do mercado brasileiro em um cenário cada vez mais digital e global”, ressalta afirma André Portilho.O Itaú pensa da mesma forma. “A Open BRL é um passo relevante para a modernização do mercado financeiro e de capitais brasileiro. No Itaú Unibanco, a segurança do cliente orienta nossa atuação em ativos digitais desde o início. Por isso, acreditamos que unir instituições em torno de uma infraestrutura comum, segura e alinhada à regulação cria as condições para que a tokenização ganhe escala e se traduza em mais eficiência e novas possibilidades para os clientes”, argumenta Eric Altafim, diretor de Produtos e Corporate Sales do Itaú Unibanco.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O mesmo elogio ao sistema bancário brasileiro vem do Banco Safra. “O sistema financeiro brasileiro é referência em inovação, com avanços que geram mais velocidade, eficiência e acesso. A Open BRL é um passo importante nessa agenda, ao criar uma infraestrutura compartilhada que amplia a interoperabilidade e abre caminho para novas soluções no mercado financeiro”, celebra Fernando Rabello, vice-presidente de Investimentos do Banco Safra.Já o Santander vê os benefícios da criptomoeda brasileira para o mercado internacional. “A Open BRL é uma iniciativa relevante para o avanço dos ativos digitais no Brasil, com potencial para ampliar conexões e alcançar novos mercados. A presença global do Santander nos permite contribuir com experiências de diferentes geografias e apoiar uma construção que combina inovação, interoperabilidade e escala”, defende Gustavo Santos, diretor de cartões, conta corrente e serviços de pessoa física do Santander.A interoperabilidade, um dos elementos centrais da proposta, permite que as diferentes instituições financeiras e seus sistemas se conectem e movimentem valores entre si mesmo quando utilizam plataformas tecnológicas distintas. Na prática, isso significa que participantes poderão desenvolver soluções e aplicações sobre uma mesma infraestrutura, facilitando a integração entre serviços e ampliando as possibilidades de uso da Open BRL.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Bleap. ‘Fintech’ de origem portuguesa cresce e aposta no Pix brasileiro.Grande Conferência do DN. "O dinheiro ainda precisa de conversar com diferentes tipos de moeda"