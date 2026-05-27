Banco do Brasil aposta em conta digital para ampliar presença em Portugal

O Banco do Brasil lançou recentemente a "Conta Digital do BB Portugal", que permite aos clientes abrir uma conta em Portugal de forma totalmente digital, diretamente pelo aplicativo do banco ou pelo WhatsApp. Por enquanto, apenas quem já é cliente da instituição tem acesso ao serviço, mas a ideia é ampliá-lo para o público em geral.“No futuro, em breve, estamos trabalhando para expandir isso”, conta ao DN Brasil Karen Machado, head do BB em Portugal. “Estamos no processo de escalar essa solução para abri-la ao público geral e, nos próximos passos, também pensamos em agregar novos parceiros”, complementa a brasileira, que lidera as operações do BB em Portugal desde 2023.A nova solução “amplia o acesso a recursos em euro e dólar, transferências na Zona do Euro (SEPA e SEPA Instantâneo), transferências internacionais para crédito em múltiplas moedas (real, dólar, libra e euro), aplicação em depósito a prazo em moeda estrangeira e cartão de débito em euro para uso no exterior”, destaca o banco.A aposta está na tecnologia, uma característica marcante dos bancos brasileiros. “A jornada de abertura é 100% digital e inclui validação de e-mail e telefone, verificação de identidade por biometria facial, prova de vida com envio eletrônico de documentos, como documento de identificação válido, comprovante de endereço e comprovante de atividade profissional, além de assinatura digital do contrato, em conformidade com a regulação europeia”, ressalta a instituição.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppDe acordo com Karen Machado, o aplicativo está entre os mais bem avaliados do mercado. “Temos uma visão muito clara de sermos um banco-plataforma, e nosso aplicativo é muito bem avaliado”, destaca. Atualmente, são mais de 30 milhões de usuários.Em Portugal e na Europa, o Banco do Brasil está presente por meio do BB AG, subsidiária integral da instituição. A atuação no país está focada no atendimento de clientes pessoa física interessados em investir ou manter recursos em euro e dólar, além de oferecer soluções financeiras a grandes empresas brasileiras e portuguesas com operações entre o Brasil e a Europa.A instituição está presente em Portugal desde 1972 e acaba de comemorar 54 anos de trajetória. A celebração ocorreu em um evento realizado na residência oficial do embaixador do Brasil, com foco nas oportunidades geradas pelo acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE).Conforme o DV / DN Brasil noticiou, o objetivo de ampliar a base de clientes está alinhado ao cenário que se desenha após o acordo. Segundo representantes do banco, além de um portfólio semelhante ao oferecido pelo restante do setor bancário, a principal mais-valia da instituição brasileira em Portugal é o conhecimento aprofundado da realidade dos dois países.“O nosso maior ativo é o conhecimento dos dois mercados, nas duas pontas — algo que poucas instituições podem oferecer —, aliado à facilidade de financiar essa cadeia como um todo. Conseguimos ser o banco do exportador de um lado e do importador do outro, de quem vende e de quem compra. Isso facilita muito para que essas transações aconteçam”, explica Karen Machado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Banco do Brasil quer atrair mais clientes portugueses.Bancos portugueses “adoram o nosso Imposto de Renda”, diz brasileiro que trabalha no mercado de luxo