O Natal já começa a tomar conta das ruas portuguesas. Desde meados de novembro, os primeiros mercados natalinos abriram as portas, dando início a uma programação que se estende até janeiro em diferentes regiões do país. Para os brasileiros que vivem em Portugal, a época é também uma oportunidade de conhecer tradições locais, experimentar sabores típicos e descobrir novos destinos para passeios em família.Entre casinhas de madeira, barracas de artesanato, pistas de gelo e espetáculos infantis, os mercados e vilas de Natal transformam praças, jardins e até castelos medievais. O Guia do Imigrante do DN Brasil selecionou oito destinos para aproveitar a temporada natalina de 2026, com informações sobre as atrações, datas e locais.Mercado de Natal do Rossio - LisboaJá em funcionamento desde meados de novembro depois de disputas com o movimento da Acampada de Lisboa, o mercado ocupa a Praça Dom Pedro IV, no centro de Lisboa, com casinhas dedicadas ao artesanato e à gastronomia. Quando: até 21 de dezembro. Onde: Praça Dom Pedro IV, Lisboa. Entrada gratuita.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Wonderland Lisboa - LisboaO Parque Eduardo VII recebe novamente um dos maiores eventos natalinos do país, com roda-gigante, pista de gelo ecológica, Casa do Pai Natal e barracas de artesanato e gastronomia. O recinto tem entrada gratuita, embora algumas atrações sejam pagas.Quando: de 27 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027. Onde: Parque Eduardo VII, Lisboa.Óbidos Vila Natal - ÓbidosA vila medieval de Óbidos transforma a área do castelo num parque temático dedicado ao Natal. Com cenários, espetáculos e atividades infantis, é uma das opções mais conhecidas para passeios em família na região Centro.Quando: de 27 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027.Onde: Castelo de Óbidos.Perlim - Santa Maria da FeiraNa região de Aveiro, o Perlim ocupa a Quinta do Castelo e o Castelo de Santa Maria da Feira, com cenários de fantasia e atividades para crianças. A proposta é a de um parque temático natalino, com personagens e espetáculos ao longo da programação.Quando: de 28 de novembro a 30 de dezembro de 2026. Onde: Santa Maria da Feira.Mercado de Natal de Braga – BragaA Avenida Central de Braga recebe um mercado dedicado à quadra natalina, com produtos tradicionais e atividades de fim de ano. A cidade é uma das alternativas para quem vive no Minho ou pretende aproveitar a temporada para conhecer o norte de Portugal.Quando: de 1º de dezembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027. Onde: Avenida Central, Braga.Mercado de Natal do Porto - PortoNa região da Cordoaria, o tradicional mercado natalino do Porto reúne artesanato, gastronomia e produtos típicos da época. A programação da edição de 2026 ainda aguarda confirmação das datas específicas. Na edição anterior, o evento aconteceu entre o fim de novembro e o fim de dezembro.Quando: datas de 2026 a confirmar. Onde: região da Cordoaria, Porto..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Despacho: Carlos Moedas ordena saída de acampada do Rossio para instalar mercado de Natal