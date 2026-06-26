Pererê tem cinco apresentações do projeto Bentu marcadas na Alemanha ao lado de Badi Assad.
Pererê tem cinco apresentações do projeto Bentu marcadas na Alemanha ao lado de Badi Assad. Foto: Facebook/Sergio Pererê
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Músico brasileiro Sérgio Pererê é retido no aeroporto de Lisboa a caminho de turnê na Alemanha

Artista mineiro viajaria com Badi Assad para uma série de apresentações em festivais alemães. Fonte ligada à equipe afirma que ele foi barrado na imigração; DN Brasil aguarda esclarecimentos da PSP.
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O músico brasileiro Sérgio Pererê, de 50 anos, foi retido na madrugada desta sexta-feira (26) no aeroporto de Lisboa, apurou o DN Brasil. O artista estava a caminho da Alemanha, onde tem prevista a estreia da turnê Bentu, ao lado da violonista Badi Assad, neste sábado (27), no Fusion Festival, em Lärz.

Segundo uma fonte ligada à produção da viagem, Pererê foi encaminhado para uma área de controle migratório ao desembarcar em Portugal e passou a ser questionado pelas autoridades sobre a viagem, incluindo comprovação de recursos financeiros, passagem de retorno e documentação.

A expectativa dos organizadores era resolver a situação ainda nesta sexta-feira para que Pererê pudesse seguir para Berlim e cumprir a agenda de apresentações ao lado de Badi Assad. Segundo a mesma fonte, uma advogada já se encontra a caminho do aeroporto de Lisboa para acompanhar o caso.

Em relato enviado ao DN Brasil, a fonte também conta que o artista afirmou haver outros estrangeiros retidos no mesmo espaço de imigração há dias. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades portuguesas.

Pouco depois da publicação desta reportagem, a advogada que acompanhava o caso informou ao DN Brasil que Sérgio Pererê foi liberado pelas autoridades migratórias portuguesas. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos da retenção nem sobre as condições da liberação.

O DN Brasil entrou em contato com a Polícia de Segurança Pública (PSP), responsável pelo controle de fronteiras nos aeroportos portugueses, e aguarda um posicionamento oficial sobre o caso.

Quem é Sérgio Pererê

Natural de Belo Horizonte, Sérgio Pererê é cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e escritor. Um dos principais nomes da música afro-mineira contemporânea, ele ganhou projeção nacional com o grupo Tambolelê, fundado em 1995, antes de seguir carreira solo.

Seu trabalho é marcado pelo diálogo entre tradições afro-brasileiras, sonoridades contemporâneas e referências de matriz africana. Ao longo da carreira, Pererê já se apresentou em diferentes regiões do Brasil e também no exterior. Em 2024, lançou o álbum Canções de Outono, com participações de artistas como Mônica Salmaso, Fernanda Takai, Letrux e Lia de Itamaracá.

A turnê Bentu tem datas marcadas na Alemanha entre o fim de junho e o início de julho. Além da apresentação de estreia no Fusion Festival, em Lärz, neste sábado, a agenda divulgada pelos artistas prevê shows em Berlim, Chemnitz e Rudolstadt, incluindo duas apresentações no Rudolstadt Festival, nos dias 4 e 5 de julho.

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