O músico brasileiro Sérgio Pererê, de 50 anos, foi retido na madrugada desta sexta-feira (26) no aeroporto de Lisboa, apurou o DN Brasil. O artista estava a caminho da Alemanha, onde tem prevista a estreia da turnê Bentu, ao lado da violonista Badi Assad, neste sábado (27), no Fusion Festival, em Lärz.Segundo uma fonte ligada à produção da viagem, Pererê foi encaminhado para uma área de controle migratório ao desembarcar em Portugal e passou a ser questionado pelas autoridades sobre a viagem, incluindo comprovação de recursos financeiros, passagem de retorno e documentação. .A expectativa dos organizadores era resolver a situação ainda nesta sexta-feira para que Pererê pudesse seguir para Berlim e cumprir a agenda de apresentações ao lado de Badi Assad. Segundo a mesma fonte, uma advogada já se encontra a caminho do aeroporto de Lisboa para acompanhar o caso.Em relato enviado ao DN Brasil, a fonte também conta que o artista afirmou haver outros estrangeiros retidos no mesmo espaço de imigração há dias. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades portuguesas.Pouco depois da publicação desta reportagem, a advogada que acompanhava o caso informou ao DN Brasil que Sérgio Pererê foi liberado pelas autoridades migratórias portuguesas. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos da retenção nem sobre as condições da liberação.O DN Brasil entrou em contato com a Polícia de Segurança Pública (PSP), responsável pelo controle de fronteiras nos aeroportos portugueses, e aguarda um posicionamento oficial sobre o caso.Quem é Sérgio PererêNatural de Belo Horizonte, Sérgio Pererê é cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e escritor. Um dos principais nomes da música afro-mineira contemporânea, ele ganhou projeção nacional com o grupo Tambolelê, fundado em 1995, antes de seguir carreira solo.Seu trabalho é marcado pelo diálogo entre tradições afro-brasileiras, sonoridades contemporâneas e referências de matriz africana. Ao longo da carreira, Pererê já se apresentou em diferentes regiões do Brasil e também no exterior. Em 2024, lançou o álbum Canções de Outono, com participações de artistas como Mônica Salmaso, Fernanda Takai, Letrux e Lia de Itamaracá.A turnê Bentu tem datas marcadas na Alemanha entre o fim de junho e o início de julho. Além da apresentação de estreia no Fusion Festival, em Lärz, neste sábado, a agenda divulgada pelos artistas prevê shows em Berlim, Chemnitz e Rudolstadt, incluindo duas apresentações no Rudolstadt Festival, nos dias 4 e 5 de julho..Portugal sedia novo contingente da Frontex e reforça controlo de todas as fronteiras.Frontex inaugura novo contingente em Portugal para proteção das fronteiras com 300 agentes