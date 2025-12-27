"Momento que marca muito". Brasileiro promove excursões para que imigrantes conheçam a neve em Portugal

Quem é do Brasil dificilmente tem a experiência de vivenciar o que é a neve. As quedas de gelo são raras e acontecem apenas no Sul do país, ocasionalmente. Em Portugal, é diferente: todos os invernos, a região da Serra da Estrela proporciona o espetáculo branco entre os meses de dezembro e fevereiro. No primeiro dia deste inverno, várias cidades portuguesas amanheceram com uma espessa camada de gelo.Para realizar o sonho de muitos imigrantes em conhecer a neve, o guia turístico brasileiro Lucas Diniz promove excursões saindo de Lisboa rumo à serra. Ao DN Brasil, ele conta que a maior parte dos clientes é composta por brasileiros e brasileiras recém-chegados a Portugal, que querem viver a experiência pela primeira vez."É um momento que marca muito", relata ao jornal. O guia turístico começou as excursões no inverno passado, e elas foram um sucesso. "Muitos não querem ir embora de lá", complementa o imigrante.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNeste inverno, ele já realizou uma excursão e está de olho na previsão do tempo. Quando há indicação de neve, abre as inscrições para o tour, com duas vans disponíveis em cada viagem. Ele adianta que, para ir, é preciso estar preparado com luvas térmicas, casaco e botas, já que as temperaturas ficam próximas de zero ou mesmo abaixo disso.A saída de Lisboa é cedinho, às 6h00, da Praça do Rossio, com retorno no fim da tarde. A excursão inclui a visita à torre, ao teleférico e ao Museu do Pão. O custo é de 85 euros por pessoa. O percurso da capital até o alto da serra, de 300 quilômetros, tem duração de aproximadamente três horas, tempo que pode variar conforme as condições da estrada. As reservas podem ser feitas pelo número 911 112 165.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..As imagens da neve em Portugal neste primeiro dia do inverno.Passagem de Ano com temperaturas mínimas próximas de zero ou negativas no nordeste transmontano e Beira Alta