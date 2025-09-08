Mestrinho realiza show de músicas autorais nesta semana em Lisboa

O sergipano Mestrinho está de volta para mais uma apresentação em Portugal, após esgotar ingressos no show realizado em maio. O novo concerto autoral está marcado para o dia 16 de setembro, no Tokyo, em Lisboa. “Neste regresso a Lisboa, acompanhado da sua banda e da inseparável sanfona, promete mais uma noite inesquecível”, destaca a Onda Produtora, que traz o artista para a apresentação. No repertório estão confirmados sucessos como Eu e Você, Flor e Te Faço um Cafuné, além clássicas homenagens a ícones do forró nordestino, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. A apresentação será a única em Portugal nesta temporada. Os ingressos para o show em Lisboa estão à venda online no valor de 20 euros. O brasileiro está com uma agenda intensa de shows, não só da carreira solo, mas também do projeto Dominguinho, em parceria com João Gomes e Jota.Pê, que terá passagem por Lisboa e Porto no próximo ano.O artista também vive um grande momento na carreira, com nomeações ao Grammy Latino e a premiação de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo disco colaborativo Mariana e Mestrinho. Reconhecido pela criatividade na sanfona, Mestrinho já tocou com lendas da música brasileira como Dominguinhos, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Elba Ramalho, Margareth Menezes, Elza Soares, Zélia Duncan, Geraldo Azevedo, Jorge Aragão e Gabriel o Pensador, entre outros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigração é o grande assunto do nosso tempo, diz rapper brasileiro Don L.Comédia escrita por Fábio Porchat estreia em Portugal em setembro com trio de atrizes brasileiras