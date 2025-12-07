DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Luca Argel anuncia espetáculos de apresentação de novo álbum com participação de Moreno Veloso

Artista brasileiro estreia 'O Homem Triste', produzido por filho de Caetano, em janeiro do próximo ano; dupla faz espetáculos em Lisboa e Braga nos meses seguintes.
O artista brasileiro radicado em Lisboa, Luca Argel, apresentará ao público português uma prévia de O Homem Triste' o seu próximo álbum de estúdio, que será lançado em janeiro de 2026. O músico e escritor brasileiro sobe ao palco com Moreno Veloso, responsável pela produção do disco, em duas datas que marcam o encontro artístico entre ambos.

Cartaz do espetáculo.
Cartaz do espetáculo.

As apresentações acontecem em fevereiro e março de 2026: primeiro em Braga, no Theatro Circo, no dia 28 de fevereiro, e depois em Lisboa, no Teatro Maria Matos, a 2 de março. Os espetáculos fazem parte da turnê que antecipa o novo trabalho, um álbum-conceito que explora a saúde mental masculina e a política das emoções.

Luca Argel tornou-se um dos nomes brasileiros mais ativos no circuito musical português, com projetos que cruzam canção, literatura e crítica social. Já Moreno Veloso, produtor e músico com trajetória consolidada na música brasileira contemporânea, junta-se ao artista em palco nestes dois momentos especiais.

Nas apresentações, Argel será acompanhado pela banda e apresenta canções inéditas do novo trabalho, num formato que combina poesia, sensibilidade e vulnerabilidade. Os ingressos para ambas apresentações já estão disponíveis para venda neste link. As entradas em Lisboa custam €20 e em Braga variam entre os €12 e os €15.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
