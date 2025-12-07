Luca Argel anuncia espetáculos de apresentação de novo álbum com participação de Moreno Veloso

O artista brasileiro radicado em Lisboa, Luca Argel, apresentará ao público português uma prévia de O Homem Triste' o seu próximo álbum de estúdio, que será lançado em janeiro de 2026. O músico e escritor brasileiro sobe ao palco com Moreno Veloso, responsável pela produção do disco, em duas datas que marcam o encontro artístico entre ambos..As apresentações acontecem em fevereiro e março de 2026: primeiro em Braga, no Theatro Circo, no dia 28 de fevereiro, e depois em Lisboa, no Teatro Maria Matos, a 2 de março. Os espetáculos fazem parte da turnê que antecipa o novo trabalho, um álbum-conceito que explora a saúde mental masculina e a política das emoções.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Luca Argel tornou-se um dos nomes brasileiros mais ativos no circuito musical português, com projetos que cruzam canção, literatura e crítica social. Já Moreno Veloso, produtor e músico com trajetória consolidada na música brasileira contemporânea, junta-se ao artista em palco nestes dois momentos especiais.Nas apresentações, Argel será acompanhado pela banda e apresenta canções inéditas do novo trabalho, num formato que combina poesia, sensibilidade e vulnerabilidade. Os ingressos para ambas apresentações já estão disponíveis para venda neste link. As entradas em Lisboa custam €20 e em Braga variam entre os €12 e os €15. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Zeca Pagodinho: “Depois das coisas da vida que tenho que me preocupar, deixo a vida me levar”