Jornalistas da agência Lusa elegem condenação de Bolsonaro como fato do ano dos países que falam português
EPA/ANDRE BORGES
DN Brasil

A atriz brasileira Fernanda Torres foi eleita a personalidade de 2025 na lusofonia. Ranking também traz "imigrantes" como personalidade do ano em Portugal.
Publicado a

Os jornalistas da Lusa, a mais importante agência de notícias de Portugal, elegeram a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado como "o acontecimento da lusofonia de 2025".

Desde 2016 que a agência apresenta, sempre no final do ano, uma espécie de retrospectiva na qual os jornalistas votam e escolhem os acontecimentos e figuras marcantes em Portugal, na lusofonia - ou seja, nos países que falam português - e internacionais.

Nesta edição, atrás da condenação de Bolsonaro, em segundo lugar, ficou o marco dos 50 anos das independências de quatro Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor-Leste. Em terceiro lugar, um outro fato brasileiro: a recente operação policial nas favelas do Rio de Janeiro, que fez mais de 130 mortos.

Já a "personalidade do ano da lusofonia" eleita pelos jornalistas foi a atriz brasileira Fernanda Torres.

O ranking dos fatos e personalidades do ano da agência Lusa contou com os votos de 114 jornalistas. Nas outras categorias estão: a eleição dos Imigrantes como "personalidade do ano" em Portugal e o apagão do mês de abril como o "acontecimento do ano" no país.

De fora, foram eleitos o povo da Palestina como "personalidade internacional" e a guerra em Gaza como o "acontecimento internacional" de 2025.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
