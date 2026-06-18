É imigrante e já sofreu discriminação em Portugal? Este questionário é para você

Um novo estudo está em busca de participantes para compreender as experiências de discriminação vividas por imigrantes em Portugal. São necessárias pelo menos mil respostas ao questionário online. “Cada resposta conta para construir um retrato mais fiel dessa realidade do que o que existe atualmente”, diz ao DN Brasil a investigadora Elena Piccinelli.A profissional já estuda o tema há alguns anos e identificou uma lacuna. “Nossos estudos anteriores mostraram a necessidade de um projeto mais abrangente para investigar essa questão em profundidade”, explica a investigadora júnior do Centro de Investigação e Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa (Iscte).Elena avalia que os dados oficiais atuais não são suficientemente representativos. “Os poucos inquéritos que incluem perguntas sobre discriminação fazem isso de forma muito genérica ou focam apenas em formas mais explícitas de discriminação, como violência física ou verbal”, afirma.Muitos casos envolvem formas mais sutis de discriminação, o que faz com que “nem as próprias autoridades as reconheçam como tal, simplesmente porque não sabem identificá-las”. Por serem mais invisíveis, essas situações acabam sem o devido reconhecimento no espaço público.Assim, cria-se um problema. “Isso faz com que apenas uma pequena parte das experiências de discriminação seja representada pelos dados, enquanto a vivência real de quem mora em Portugal como imigrante continua, em grande parte, invisível nos números oficiais”, destaca.Mas Elena quer mudar esse cenário. “Gostaria de ver essas formas mais sutis de discriminação reconhecidas nas políticas públicas. Instituições de saúde, de ensino e até empresas poderiam passar a identificar essas situações como uma forma de tratamento injusto e criar mecanismos para detectá-las”, argumenta.Impacto nas políticas públicasSegundo a pesquisadora, é necessário ter dados para a criação de políticas públicas adequadas. “Sem dados que representem bem as diferentes formas de discriminação vividas, as políticas de inclusão dificilmente conseguem responder às necessidades reais da comunidade imigrante. Nosso projeto nasce precisamente para preencher essa lacuna”, explica. A coordenação é da professora Christin-Melanie Vauclair.De acordo com Elena, algumas situações de discriminação sequer são reconhecidas como tal. “O trabalho que venho realizando ao longo do tempo mostrou algo que considero fundamental: muitas experiências, por mais comuns que sejam, raramente são reconhecidas e validadas como discriminação. Muitas pessoas convivem com elas sem ter um espaço para compartilhá-las. É exatamente esse espaço que queremos abrir agora, em escala nacional”, detalha.Com as conclusões do estudo, Elena espera que os dados sejam utilizados na formulação de políticas públicas eficazes. “Queremos informar políticas públicas, campanhas e ações de inclusão com dados que, até agora, simplesmente não existem”, ressalta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO projeto também tem outras metas. “Nossa ambição vai além disso. Queremos devolver esses resultados à própria comunidade imigrante, por meio de ações de informação sobre o que é discriminação e como as pessoas podem reconhecê-la e se proteger dela”, afirma.As pesquisadoras também querem levar esse debate à sociedade. “Queremos alcançar a sociedade portuguesa em geral para abrir um debate mais amplo sobre como o racismo e a xenofobia podem estar presentes em falas e atitudes do dia a dia, muitas vezes sem que nos demos conta disso”, explica.Há ainda o objetivo de levar essas reflexões a quem trabalha diretamente com as comunidades imigrantes. “Queremos alcançar profissionais que atuam diretamente com a comunidade imigrante, como psicólogos, profissionais de saúde e servidores públicos, para que possam compreender melhor essas dinâmicas em seu contato diário com essa população”, pontua.A participação é anônima e confidencial. Os participantes também poderão, caso desejem, participar de um sorteio para concorrer a um voucher de 50 euros da rede Lidl. O link para o questionário está disponível aqui..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Parlamento chumba iniciativa cidadã que pretendia reforçar combate ao racismo.Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país