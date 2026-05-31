Greve na AIMA impacta atendimentos esta semana

Atendimentos agendados na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) nesta semana poderão ser prejudicados pela greve dos técnicos de imigração do órgão. A paralisação ocorrerá ao longo de toda a semana, de 01 a 5 de junho.O DN Brasil apurou, junto a fontes da AIMA, que os maiores impactos devem ocorrer na quarta-feira, 03 de junho, e na sexta-feira, 05 de junho. Isso porque as datas coincidem com a greve geral e com o período pós-feriado de Corpus Christi.No entanto, isso não significa que nos dois primeiros dias não possam ocorrer cancelamentos. Basta, por exemplo, que um técnico responsável por atendimentos agendados adira à paralisação para que o serviço não seja realizado.Por se tratar de uma greve, a agência não pode cancelar previamente as marcações, já que isso poderia ser interpretado como violação do direito de paralisação. Ao mesmo tempo, como a adesão é uma decisão individual de cada trabalhadora ou trabalhador, não há como prever quais atendimentos deixarão de ocorrer.Diante disso, a orientação é que quem tem horário marcado compareça normalmente, mesmo correndo o risco de não ser atendido. A situação prejudica os imigrantes, já que a espera por uma nova data pode levar meses.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outro problema é que muitos agendamentos são feitos em locais a centenas de quilômetros da residência das pessoas solicitantes, o que exige horas de deslocamento e gera gastos com transporte, alimentação e até hospedagem. Após o fim da greve, a agência será obrigada a remarcar os atendimentos das pessoas afetadas."Problemas estruturais""Dado o facto de a mesma se estender de segunda a sexta-feira, é de esperar graves constrangimentos no serviço. Mas é a única forma de chamar a atenção para o caos que se vive na imigração", disse ao jornal a presidente do Sindicato dos Técnicos de Migração, Manuela Niza.No pré-aviso de greve, ao qual o DN / DN Brasil teve acesso, pode ler-se que "a decisão de recorrer à greve decorre da persistência de problemas estruturais que afetam gravemente os trabalhadores e o funcionamento dos serviços".Entre os problemas citados estão "a crescente degradação das condições de trabalho e o aumento da pressão sobre os trabalhadores, sem o correspondente reforço de meios humanos e técnicos" e "a incapacidade de resposta célere aos processos de regularização, com impacto direto quer nos trabalhadores quer nos cidadãos estrangeiros".Os trabalhadores manifestam também preocupação com a "deterioração da imagem institucional da AIMA, com reflexos negativos na valorização e reconhecimento dos profissionais". Exigem ainda medidas relacionadas com "a ausência de medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos Técnicos de Migração" e o "não reconhecimento da especificidade das funções exercidas por estes Técnicos". O pré-aviso de greve já foi enviado à AIMA.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.