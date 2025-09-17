"Feliz Ano Velho": Marcelo Rubens Paiva revive clássico autobiográfico em nova edição portuguesa

O talento para a escrita de Marcelo Rubens Paiva ganhou destaque internacional este ano com o filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro que escreveu sobre o pai. No entanto, seu talento não é novidade. Em 1982, aos 23 anos, o autor brasileiro conquistou o mundo literário com Feliz Ano Velho, um romance autobiográfico.Neste mês, uma nova edição da clássica obra chega a Portugal, pela Dom Quixote, pertencente à editora Leya. O livro estará disponível nas livrarias portuguesas a partir do dia 30 de setembro.Segundo a editora, “o romance autobiográfico sobre o acidente que colocou Marcelo Rubens Paiva numa cadeira de rodas aos vinte anos marcou a estreia literária do autor e tornou-se rapidamente um sucesso entre o público e a crítica. Amplamente traduzido, foi adaptado para teatro e cinema, conquistou prémios como o Jabuti, tornou-se tema de inúmeros trabalhos em universidades brasileiras e, desde a sua publicação em 1982 até hoje, não deixou de conquistar gerações de leitores”.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Recentemente, Marcelo Rubens Paiva esteve em Portugal para uma série de compromissos literários. Em entrevista ao DN, o escritor afirmou que “nunca lê” suas obras depois de publicadas. Ele também revelou que sua forma de enfrentar problemas do mundo, como governos ditatoriais (como o que matou seu pai), é por meio da literatura. “É a única forma pela qual consigo combater isso. Não vou combater com armas. É com a minha literatura, é debatendo”.Leia aqui a entrevista completa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..A história que deu origem ao filme 'Ainda Estou Aqui'.'Bookster' brasileiro, Pedro Pacífico lança livro em Portugal. "Emoção estar na livraria mais antiga do mundo"