DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Paulo Gonet é um dos confirmados.
Paulo Gonet é um dos confirmados.Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
DN Brasil

Fórum em Lisboa debate tributação com especialistas do Brasil. PGR Paulo Gonet participa

Evento é promovido pelo Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE) e está na segunda edição.
Publicado a

Lisboa sedia, nesta semana, o Fórum Futuro da Tributação, promovido pelo Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE). É a segunda edição do evento, que reunirá cerca de 80 especialistas do Brasil e outros países. Estão confirmadas as participações de autoridades como Paulo Gonet, procurador-geral do Brasil (PGR) e Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Serão dois dias de debates, 02 e 03 de outubro, no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM). A participação no evento é gratuita, mediante inscrição prévia neste link.

"O II Fórum Futuro da Tributação quer criar um ambiente de debate e escuta qualificada, construção conjunta de ideias e diálogo estratégico sobre os rumos da tributação em tempos de digitalização acelerada, reorganização federativa, instrumentos fiscais voltados à sustentabilidade e transformação dos modelos de financiamento do Estado", resume o economista José Roberto Afonso, vice-presidente do FIBE e coordenador científico do evento, citado em comunicado.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O fórum terá sessões magnas e grupos de trabalho. As sessões magnas terão oito painéis, com temas como: Tendências do Futuro da Tributação no Mundo; Imposto de Renda Mínimo Global; Gastos Tributários: Parâmetros de Controle, Mensuração e Escolhas Públicas; Desenvolvimento Regional Sem Benefícios Fiscais: Como?; Tributação das Novas Relações de Trabalho; Impactos Tributários do Crime Organizado; Grandes Corporações Multinacionais, Tributação e Soberania.

Já os grupos de trabalho serão realizados em salas paralelas, com participação de moderadores estratégicos, autores de trabalhos e pesquisas relevantes, bem como comentaristas convidados, com reflexão sobre vários dos temas do evento. A primeira edição foi realizada em 2023, na cidade do Porto.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Paulo Gonet é um dos confirmados.
Últimos dias de inscrições no Prêmio Fibe, que destaca trabalho acadêmicos sobre as relações Brasil-Portugal
Paulo Gonet é um dos confirmados.
Empresário brasileiro aposta na construção de casas populares em Portugal
Direito
tributação
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt