Fórum em Lisboa debate tributação com especialistas do Brasil. PGR Paulo Gonet participa

Lisboa sedia, nesta semana, o Fórum Futuro da Tributação, promovido pelo Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE). É a segunda edição do evento, que reunirá cerca de 80 especialistas do Brasil e outros países. Estão confirmadas as participações de autoridades como Paulo Gonet, procurador-geral do Brasil (PGR) e Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF).Serão dois dias de debates, 02 e 03 de outubro, no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM). A participação no evento é gratuita, mediante inscrição prévia neste link."O II Fórum Futuro da Tributação quer criar um ambiente de debate e escuta qualificada, construção conjunta de ideias e diálogo estratégico sobre os rumos da tributação em tempos de digitalização acelerada, reorganização federativa, instrumentos fiscais voltados à sustentabilidade e transformação dos modelos de financiamento do Estado", resume o economista José Roberto Afonso, vice-presidente do FIBE e coordenador científico do evento, citado em comunicado.O fórum terá sessões magnas e grupos de trabalho. As sessões magnas terão oito painéis, com temas como: Tendências do Futuro da Tributação no Mundo; Imposto de Renda Mínimo Global; Gastos Tributários: Parâmetros de Controle, Mensuração e Escolhas Públicas; Desenvolvimento Regional Sem Benefícios Fiscais: Como?; Tributação das Novas Relações de Trabalho; Impactos Tributários do Crime Organizado; Grandes Corporações Multinacionais, Tributação e Soberania.Já os grupos de trabalho serão realizados em salas paralelas, com participação de moderadores estratégicos, autores de trabalhos e pesquisas relevantes, bem como comentaristas convidados, com reflexão sobre vários dos temas do evento. A primeira edição foi realizada em 2023, na cidade do Porto.