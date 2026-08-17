Depois de esgotar quatro shows em Portugal em 2025, Rubel que voltará ao país este ano para uma nova série de apresentações. O retorno acontece após sessões lotadas em Lisboa, Porto - com duas datas - e Braga, ao longo de 2025.A nova passagem por Portugal está marcada para novembro de 2026. Rubel se apresenta no Coliseu de Lisboa no dia 13, no Coliseu do Porto no dia 19 e no Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 21. No palco, o músico mantém o formato de voz e violão, apresentando canções do álbum Beleza. Mas agora a gente faz o quê com isso?, lançado este ano, além de músicas de trabalhos anteriores que marcaram sua trajetória. O repertório aposta em arranjos mais diretos e numa condução centrada na interpretação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Carioca, Rubel ganhou projeção nacional com músicas como Quando Bate Aquela Saudade e Partilhar e construiu uma carreira marcada pela circulação entre o pop, o folk e a canção brasileira contemporânea. Ao longo dos últimos anos, colaborou com artistas como Emicida, Ana Vitória e Luedji Luna.Os ingressos estão disponíveis para venda. Os preços variam entre €20 e €50 euros em Lisboa e no Porto e entre €25 e €40 em Coimbra. As entradas podem ser adquiridas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”