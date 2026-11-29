O samba brasileiro promete tomar conta de Marvila, em Lisboa, no próximo dia 6 de dezembro, quando o projeto Patú Sambá realiza a nona edição de sua tradicional festa de formatura. Conhecida pelos organizadores como a maior roda de samba da Europa, a iniciativa reunirá mais de 300 participantes, entre alunos recém-formados e integrantes de turmas anteriores, para uma programação de mais de quatro horas de apresentações musicais no espaço 8 Marvila.Criado pelo percussionista brasileiro Diogo Oliveira, conhecido como Diogo Presuntinho, o Patú Sambá nasceu em Lisboa como uma oficina de roda de samba e se transformou num ponto de encontro de brasileiros e pessoas de diferentes nacionalidades. Em reportagem publicada pelo DN em fevereiro deste ano, o músico explicou a importância da iniciativa para a integração dos participantes. "As oficinas do Patú não se centram em tocar um instrumento, mas sim na comunidade, na ajuda e no apoio", afirmou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! O projeto começou com cerca de 20 alunos, inicialmente quase todos brasileiros, e passou a atrair participantes de diferentes origens. Na reportagem do DN, a roda reunia pessoas de 19 nacionalidades, incluindo portugueses, franceses, belgas e escoceses. Além da aprendizagem de instrumentos como pandeiro, tamborim e reco-reco, as aulas funcionam como espaço de convivência e de aproximação com a cultura brasileira.A festa de dezembro marcará a formatura da nona turma do Patú Sambá e a graduação dos integrantes das oito turmas anteriores. Segundo a organização, serão mais de 300 pessoas tocando ao longo do evento, que acontece das 16h às 21h, no 8 Marvila, localizado na Praça David Leandro da Silva, 8, em Lisboa. OOs ingressos antecipados custam €20 no dia do evento. Crianças de até 12 anos, acompanhadas por responsáveis, têm entrada gratuita..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..#LisboaEscuta. Marvila tem Samba