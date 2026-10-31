O cantor, compositor e produtor musical baiano Dani Mã se apresenta em Lisboa neste domingo (1º), às 18h30, na Fábrica Braço de Prata, durante o Festival Latinoamericano. O show faz parte de uma série de apresentações na Europa para divulgar seu quinto álbum, 'Arquitetando o Caos', lançado em 2026 e que reúne influências da música afro-brasileira, MPB, afrobeat, indie e elementos eletrônicos.Produzido pelo próprio artista em parceria com Rovilson Pascoal, o disco conta com participações de Armandinho Macedo, referência da guitarra baiana, além de Arapê Malik e Filipe Lorenzo. O trabalho também foi incluído pela rádio Nova Brasil FM em uma seleção de 20 álbuns que marcaram o primeiro semestre de 2026.O álbum aborda questões como polarização, transformações tecnológicas, relações humanas e incertezas sociais e ambientais. A proposta de Dani Mã é explorar o afeto e a construção de vínculos como respostas às tensões contemporâneas. "Se tem gente arquitetando forças destruidoras, a gente também pode arquitetar forças criadoras", afirma o músico em nota divulgada à imprensa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Com uma trajetória musical iniciada nos anos 2000, quando liderou a banda Na Roda, Dani Mã desenvolve um trabalho que combina referências culturais da Bahia com experimentações contemporâneas. O novo disco dá continuidade a essa pesquisa, aproximando ritmos tradicionais de sonoridades eletrônicas.Depois da apresentação em Portugal, o artista segue para Milão, na Itália, onde fará mais dois shows. O primeiro acontece em 4 de novembro, às 20h30, na Casa di Teresa. Já no dia 6, às 20h, Dani Mã se apresenta no Centro Internazionale di Quartiere (C.I.Q.), ao lado das artistas italianas Giada Salerno e Ilaria Pastore..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Cantora brasileira Maddu inicia série de shows em Lisboa antes de lançamento do novo álbum