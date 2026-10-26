O mundo acorda esta segunda-feira, 26 de outubro, com a notícia do próximo presidente do Brasil. Lula foi reeleito para um quarto mandato de quatro anos. Foram mais de quatro milhões de votos que derrotaram Flávio Bolsonaro.Lula venceu com 64.256.232 votos (51,79% dos votos válidos), contra 59.826.041 votos (48,21%) de Flávio Bolsonaro. Foi a primeira vez que o candidato perdedor do primeiro turno conseguiu vencer no segundo turno.O resultado também supera o recorde anterior do próprio Lula, de 60.345.999 votos (50,90%) que recebeu no segundo turno das eleições de 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, Bolsonaro tentava um segundo mandato.Votação em terras portuguesasEm Portugal, segundo maior colégio eleitoral fora do país, o atual presidente ganhou em duas das três cidades com votação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras em Lisboa, com 19.420 votos, o equivalente a 60,10% dos votos válidos. O candidato do Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, recebeu 12.894 votos, correspondentes a 39,90%. A diferença entre os dois oponentes foi de 6.526 votos.Lula venceu também no Porto, com 13.435 votos, o equivalente a 60,13% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 8.910 votos (39,87%). A diferença entre os dois candidatos foi de 4.525 votos.Em Faro, no Algarve, Flávio Bolsonaro venceu com 1.629 votos, correspondentes a 52,67% dos votos válidos. Foi a única das três zonas eleitorais brasileiras em Portugal — Lisboa, Porto e Faro — em que o candidato do PL superou o atual presidente. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A abstenção caiu nas três zonas eleitorais brasileiras em Portugal no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, em comparação com a votação de 4 de outubro. Faro continuou registrando o maior índice, com 61,60%, ante 66,62% no primeiro turno, uma queda de 5,02 pontos percentuais. Em Lisboa, a taxa passou de 63,56% para 58,03%, redução de 5,53 pontos, enquanto no Porto recuou de 57,30% para 51,87%, uma queda de 5,43 pontos percentuais.Apesar da redução da abstenção nas três zonas, mais da metade dos eleitores cadastrados deixou de votar em cada uma delas no segundo turno. Faro teve a menor participação, de 38,40%, seguido por Lisboa, com 41,97%, e Porto, com 48,13%.Relembre abaixo como foi o dia da votação:amanda.lima@dn.pt.Lula discursa e agradece aos jovens pela vitória. Flávio Bolsonaro pede anulação da eleição.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.