As primeiras horas da eleição brasileira em Lisboa ocorrem com normalidade, avalia o cônsul-geral Alessandro Candeas, à frente da organização do pleito. Em coletiva de imprensa, o embaixador fez um balanço positivo do trabalho até agora.Nenhuma urna precisou ser trocada, diferentemente do que ocorreu há quatro anos. Mas, caso seja necessário, existem equipamentos extras para a substituição. Somente em Lisboa são mais de 100 urnas. Em relação às filas, Candeas avalia que, com o aumento do número de locais de votação, o tempo de espera é menor.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppRaimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Lisboa, elogiou a organização do pleito. Nas redes sociais, vários são os comentários também elogiosos para a rapidez, principalmente na comparação com as eleições de há quatro anos.Carreiro também afirmou que espera uma abstenção menor do que em 2022. Segundo o embaixador, se as pessoas transferiram recentemente o título de eleitor para cá, é porque estão interessadas em participar do pleito. Em 2022, a taxa de abstenção em Lisboa foi de 56%, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).A votação começou às 7:00 e vai até às 17:00, no horário local. Estão inscritos quase 80.000 eleitores na cidade. Siga o nosso live blog e fique atualizado durante todo o dia sobre o pleito..Acompanhe aqui a votação presidencial brasileira em Portugal (veja fotos e vídeos)