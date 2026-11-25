O presidente executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, recebeu a Ordem de Rio Branco, condecoração concedida pelo Governo brasileiro a personalidades nacionais e estrangeiras. À frente de um dos maiores grupos europeus do setor elétrico, com operações também em Portugal, Galán foi homenageado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.A indicação foi do Ministério das Relações Exteriores, em reconhecimento à sua trajetória empresarial. Também foi levada em conta a contribuição para o fortalecimento das relações econômicas entre Brasil e Espanha.A entrega da insígnia foi realizada pelo embaixador do Brasil na Espanha, Luiz Alberto Figueiredo, em uma cerimônia que destacou a importância dos investimentos estrangeiros no desenvolvimento do país. Os investimentos possuem importância ainda maior em setores estratégicos, como o de energia.Durante o evento, o embaixador ressaltou a atuação da Iberdrola no mercado brasileiro por meio da subsidiária Neoenergia, que está presente em diferentes etapas do setor elétrico, da geração e transmissão à distribuição e comercialização de energia. A empresa é responsável pelo fornecimento de eletricidade a 45 milhões de brasileiros.Galán destacou a importância do Brasil em sua trajetória profissional e na história da companhia. Desde o início das operações no país, a Iberdrola investiu mais de R$ 100 bilhões (cerca de 15,4 bilhões de euros) em geração e redes elétricas. "Estar no Brasil significa, para nós, investir, permanecer e contribuir", afirmou o executivo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A empresa também anunciou um novo ciclo de investimentos de aproximadamente R$ 50 bilhões (cerca de 9 bilhões de euros) em redes elétricas até 2030. O plano prevê a expansão e o reforço da infraestrutura energética brasileira, além do aproveitamento do potencial do país na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis.A insígnia Ordem de Rio Branco é uma condecoração do Governo brasileiro destinada a reconhecer serviços considerados relevantes ao país, além de virtudes cívicas e contribuições de personalidades e instituições brasileiras e estrangeiras. A homenagem leva o nome de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, uma das figuras mais importantes da história da diplomacia brasileira.Entre os estrangeiros que já receberam a distinção estão António Costa, atual presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal na época da homenagem, Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Frederico X, rei da Dinamarca, e José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Iberdrola sobe participação na Neoenergia para 98% após OPA de 980 milhões.BEI concede 175 milhões à Iberdrola para dois parques eólicos híbridos no Norte de Portugal