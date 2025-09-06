Dia do Brasil no Porto é neste domingo

Está chegando a hora da maior festa brasileira em Portugal: o Dia do Brasil no Porto será neste domingo, 7 de setembro, a partir das 12:00. É a 16.ª edição da festa com entrada gratuita, organizada pela Batucada Radical.Assim como em 2024, a Quinta do Covelo, repleta de sombra e áreas naturais, vai sediar a programação. As atividades estão marcadas para iniciar às 12h00, com a abertura dos portões, e vai seguir até às 21h00. “É espaço de encontro e partilha, onde a comunidade brasileira no Porto pode matar a saudade do seu país e, ao mesmo tempo, o público português tem a oportunidade de vivenciar de perto a riqueza cultural e a diversidade do Brasil. Mais do que uma festa, o Dia do Brasil no Porto é um símbolo de integração, convivência e celebração das relações entre Brasil e Portugal, tornando-se um marco no calendário de eventos culturais da cidade”, diz ao DN Brasil o produtor Thiago Vichi..Serão várias horas de festa e muitas atrações para todos os gostos e o Nordeste em peso. Entre os artistas que vão subir ao palco, está Nate Moraes, natural do Ceará, artista vai levar o ritmo do forró aos participantes. Vindo de Salvador, Lucas Machado irá cantar o melhor do ritmo arrocha. André Rio, ícone do carnaval pernambucano e voz marcante do Galo da Madrugada, novamente vai fazer o Covelo tremer de alegria ao ritmo do frevo. De Pernambuco também vem Binno Batista, com um repertório repleto de sucessos da música brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já cantor Márcio Lira vai cantar os maiores sucessos sertanejos, enquanto o DJ Farofa, um dos DJs brasileiros mais conhecidos do Porto e região, que abriu caminho para que outros imigrantes ocupassem este espaço artístico no país. Mas não para por aí. Fãs de rock’n roll também terão o seu momento na festa, com a apresentação da cantora Louise Hug. Naiara Queiroz, que integra Orquestra Bamba Social é mais uma das artistas que subirá ao palco.Outra atração especial é a apresentação do cantor, Ilen Monteiro, um dos fundadores do Dia do Brasil no Porto. No ritmo do samba, Fabinho do Cavaco está confirmada - e o nome diz tudo sobre o estilo musical. Por fim, não podem faltar os batuques, não só da Batucada Radical, mas também Baque Flores do Porto e do Coco dos Quatro Cantos - e apresentação de capoeira.E se tem variedade nas atrações musicais, nas comidas não é diferente. Os participantes vão encontrar sabores de Norte a Sul do Brasil: espetinho, feijoada, carne seca, salgadinhos, queijo coalho, acarajé e opções veganas. Para adoçar a festa, as opções são variadas, como açaí, sacolé (ou geladinho, dependendo da região), água de coco, brigadeiros e tapioca..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.