Quinta do Covelo vai sediar o Dia do Brasil no Porto novamente.
Dia da Independência do Brasil será celebrado em diversas festas em Portugal

A comemoração mais antiga da data é o Dia do Brasil no Porto, na 16.ª edição. Braga e Aveiro também apostam forte na programação cultural e animação.
O mês de setembro é especial para os brasileiros e brasileiras. É celebrado o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. No Brasil, as comemorações são solenes, além de desfiles pelas cidades. Em Portugal, a data também é celebrada - e com festa.

A comemoração mais antiga da data é o Dia do Brasil no Porto, na 16.ª edição. Este ano a festa está marcada para o próprio dia 7 de Setembro, que cai este ano num domingo, dia em que habitualmente a festa é realizada. A organização anual do Dia do Brasil no Porto, sempre com entrada gratuita, é a Batucada Radical, uma das mais antigas associações culturais de brasileiros em Portugal.

Assim como em 2024, a Quinta do Covelo, repleta de sombra e áreas naturais, vai sediar a programação. As atividades estão marcadas para iniciar às 12h00, com a abertura dos portões, e vai seguir até às 21h00. Como é tradicional nos eventos da Batucada Radical, os ritmos que vão alegrar o público são variados.

“É espaço de encontro e partilha, onde a comunidade brasileira no Porto pode matar a saudade do seu país e, ao mesmo tempo, o público português tem a oportunidade de vivenciar de perto a riqueza cultural e a diversidade do Brasil. Mais do que uma festa, o Dia do Brasil no Porto é um símbolo de integração, convivência e celebração das relações entre Brasil e Portugal, tornando-se um marco no calendário de eventos culturais da cidade”, diz ao DN Brasil o produtor Thiago Vichi.

Entre as atrações já confirmadas, está a apresentação da cantora Nate Moraes, natural do Ceará. A artista vai levar o ritmo do forró para o palco da festa. O cantor Márcio Lira vai cantar os melhores sucessos sertanejos. Outro destaque é o DJ Farofa, um dos DJs brasileiros mais conhecidos do Porto e região, que abriu caminho para que outros imigrantes ocupassem este espaço artístico no país. Mas não para por aí. Fãs de rock’n roll também terão o seu momento na festa, com a apresentação da cantora Louise Hug. Mais atrações ainda serão divulgadas ao longo desta semana.

Braga

Na cidade de Braga, a associação UAI realiza anualmente a celebração do Dia do Brasil. A festa está marcada para o dia 13 de setembro, no Parque da Ponte, local já habitual do evento. A programação começa às 16h00 e seguirá até à meia-noite, no estilo non-stop, com diversas atrações. A entrada é livre e os participantes são convidados a vestirem verde e amarelo ou camiseta do Brasil, além de levar bandeiras do país.

“O Dia do Brasil é celebrado por brasileiros em várias partes do mundo - sempre com festa, música, sorrisos e muito orgulho. Aqui em Braga, não vai ser diferente. Vamos mostrar toda a nossa energia, calor humano e a beleza de ser brasileiro, onde quer que a gente esteja. Prepare-se para um dia inesquecível, repleto de cultura, alegria e sabor. Você irá passear pelo Brasil sem sair de Braga”, destaca a associação nas redes sociais. A programação terá venda de comidas típicas de várias regiões brasileiras, música e oficinas.

Aveiro

Em Aveiro o Dia da Independência do Brasil também será celebrado com festa. No próximo domingo, 7 de setembro, a cidade recebe a 1.ª edição do Estação Brasil, um evento dedicado à música, gastronomia e manifestações culturais brasileiras. A programação ocorre das 11h00 às 22h00 no Parque Desportivo - GRECAS, na freguesia de Santo António de Vagos e tem entrada gratuita.

A programação musical promete uma mistura de ritmos que vai do samba ao forró, passando pela MPB, sertanejo e batidas afro-brasileiras. A diversidade artística também se reflete na proposta do evento, que pretende reunir a comunidade brasileira em Portugal em torno da memória afetiva e dos sabores do Brasil.

Este texto está na edição impressa do Diário de Notícias de segunda-feira, 1 de setembro de 2025.
O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
