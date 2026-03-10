Recife em curta-metragem: Lisboa recebe sessão especial dedicada a Kleber Mendonça Filho

Já em ritmo de torcida pelo Óscar, uma sessão especial de curtas de Kleber Mendonça Filho ocorre nesta semana em Lisboa. A Casa da América Latina sedia o evento na quinta-feira, 12 de março, às 19h.Serão apresentadas duas obras do pernambucano, ambientadas no Recife: o drama Eletrodoméstica (Brasil, 2005, 22') e o documentário Copa do Mundo no Recife (Brasil, 2014, 15'). Em Eletrodoméstica, "o filme capta a tensão e o ritmo da vida urbana, revelando as pequenas crises e desejos do cotidiano recifense". A obra conta com a participação de Magdale Alves, Gabriela Souza e Pedro Bandeira.Já em Copa do Mundo no Recife, Kleber Mendonça Filho "registra a cidade com quatro equipes de câmera, criando uma cápsula do tempo que mostra um Recife vibrante e, ao mesmo tempo, prenuncia mudanças sociais e políticas". O curta já foi exibido em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Após a sessão, haverá uma roda de conversa com a atriz e realizadora Joana de Verona e com o artista e poeta Diego Garcez. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço. A promoção é da Casa da América Latina, em parceria com a Embaixada do Brasil em Lisboa e a Nitrato Filmes.O evento é um "esquenta" para o Óscar, no qual o filme O Agente Secreto está concorrendo. A cerimônia está marcada para as 15h (hora de Los Angeles) no domingo, 15 de março.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Kleber Mendonça Filho: “O Brasil possui uma força poética feita de sentimentos e espiritualidade”.Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”