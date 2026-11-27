A estátua de Fernando Pessoa é um dos símbolos literários de Lisboa, mas há mais, muitos desconhecidos do público. O projeto "Lisboa por Outros" reúne 147 lugares da capital portuguesa associados a textos de 30 escritores, que podem ser lidos ou ouvidos diretamente por um aplicativo.A ferramenta foi criada por Paulo Markun, documentarista e jornalista brasileiro que vive em Portugal desde 2017. A iniciativa é gratuita e o lançamento oficial está marcado para 30 de novembro, data em que se completam 91 anos da morte de Fernando Pessoa.Ao DN Brasil, Markun como surgiu a ideia. "Há um vazio no uso da literatura, que é muito grave, e esse vazio é maior entre a juventude, basicamente, por conta do uso do telemóvel e das redes sociais. A ideia surgiu na direção de juntar as duas coisas", destaca. Na visão de Markun, "Lisboa é a praça mais lógica para isso por conta da imensa camada de literatura que ela dispõe nas suas ruas"."Lisboa por Outros" é apoiado pela Programa Lisboa, Cultura e Media, da Câmara Municipal de Lisboa, que escolhe e financia anualmente os melhores projetos inscritos. A iniciativa foi uma das vencedoras da edição lançada em 2025 - a de 2026 está com inscrições abertas até o dia 15 de dezembro.O mapa reúne nomes conhecidos da literatura portuguesa, como Fernando Pessoa, José Saramago, Luís de Camões, Eça de Queirós, Cesário Verde, Florbela Espanca e Sophia de Mello Breyner Andresen, além de escritores contemporâneos. O repertório inclui 30 textos de José Saramago, cuja utilização foi autorizada pela Fundação José Saramago.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A proposta é fazer com que a experiência literária aconteça também durante um passeio pela cidade. No Rossio, por exemplo, o visitante encontra um trecho de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. No Cais do Sodré, um texto de Alberto Caeiro faz referência ao Tejo. Já na Rua dos Douradores, o mapa apresenta uma passagem do Livro do Desassossego, obra atribuída a Bernardo Soares.Ao chegar a um dos pontos, o utilizador pode acessar o texto correspondente, ouvi-lo e consultar informações sobre o autor. A ferramenta também permite pesquisar escritores, seguir percursos literários e receber notificações quando há um texto nas proximidades.Segundo Markun, um dos diferenciais do"Lisboa por Outros" é ser em vários idiomas: português, inglês, espanhol, francês, alemão e chinês. "São seis línguas no total. O país recebeu 12 milhões de turistas no ano passado. Lisboa é cidade multicultural e o aplicativo reflete essa multiculturalidade", destaca.Ao todo, são 34 pontos de leitura distribuídos pelos 147 lugares identificados no projeto. A iniciativa também pretende levar a literatura para além das telas. Cartazes com códigos QR foram distribuídos em bibliotecas e livrarias para facilitar o acesso ao mapa. A campanha prevê ainda a instalação de adesivos em tuk-tuks e em outros pontos da cidade.Além da curadoria Paulo Markun, jornalista desde 1971 e autor de mais de 15 livros de não ficção, o projeto conta com colaboração de Maria José Ferraz na pesquisa e na curadoria literária. Gabriela Abreu e Alice Mello participam da articulação do projeto, enquanto Pedro Markun é responsável pela tecnologia. O mapa pode ser acessado gratuitamente aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Para mim, o elevador em Portugal é o local onde se encontra Fernando Pessoa”.Inspirado nos endereços onde Fernando Pessoa morou, poeta brasileiro em Portugal lança livro