Joyce Bastos é a primeira brasileira no Cascais Ópera. "Fico muito feliz em trazer tantas influências boas"

Pela primeira vez, a brasilidade está representada na edição do Cascais Ópera. Joyce Bastos é a única brasileira do concurso, que terá a grande final no domingo, 7 de junho. “Eu me sinto muito brasileira fazendo música clássica, porque acho que não consigo desvencilhar uma coisa da outra”, conta a candidata ao DN Brasil.A brasileira foi uma das 41 cantoras selecionadas entre mais de 500 inscritos. “Fico muito feliz por poder representar o Brasil e trazer tantas influências que recebi da música popular brasileira e das canções brasileiras para o repertório operístico e para a música clássica”, destaca Joyce, que atualmente mora na Suíça.Nascida na Zona Leste de São Paulo, a cantora cursa um mestrado em canto lírico, com especialização em jazz. A formação evidencia sua versatilidade artística, refletida nos diversos estilos musicais que interpreta.Até os 16 anos, o jazz e a música brasileira eram suas grandes paixões. A música clássica entrou em sua vida após assistir a um concerto. “Eu fui a um concerto e pensei: ‘Nossa, eu quero cantar assim’. Foi aí que a música clássica surgiu na minha vida”, conta. A apresentação era de Carmina Burana, obra de Carl Orff baseada em 24 poemas de uma coletânea medieval.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo Joyce, foi amor à primeira vista. “Até aquele momento, há cerca de dez anos, eu ainda não tinha tido contato com a música clássica. Foi realmente uma paixão à primeira vista”, destaca."É a nação de onde venho"Morando há quatro anos na Suíça, a paulista afirma que o Brasil está sempre presente em sua trajetória. “Eu me sinto muito honrada por poder levar o Brasil comigo, porque acho que não é apenas o meu nome que está em jogo, mas também a nação de onde venho. Tenho muito orgulho de ser brasileira e de vir de onde vim”, afirma.Mais do que vencer a acirrada competição, a cantora ressalta a importância de conhecer novas pessoas. “Acho que o networking é algo muito importante no mundo da música: conhecer pessoas, mostrar nossa arte”, relata. Por fim, ela espera não ser a última brasileira a participar do Cascais Ópera.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“O principal objetivo do Cascais Ópera é criar uma nova geração de cantores portugueses”.Casa da Música propõe a versão mais “íntima” de ‘Il Trovatore’