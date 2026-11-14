Mais de duas décadas depois de um dos crimes mais conhecidos da história recente do Brasil, a história de Suzane von Richthofen voltou a despertar a curiosidade do público. O documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado pela Netflix no dia 11 de novembro, chegou ao primeiro lugar entre os filmes mais assistidos da plataforma em Portugal.Com 1h41 de duração, o longa documental apresenta uma entrevista inédita com Suzane, mais de dez anos depois de seu último depoimento à televisão. Na produção, ela fala sobre o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, e sobre a vida depois de cumprir parte da pena. O documentário também reúne imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e depoimentos de pessoas ligadas ao caso.Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o filme vai além da reconstituição do crime e aborda questões como o impacto da exposição midiática, o sistema penitenciário brasileiro e a ressocialização de pessoas condenadas. O principal da obra é a entrevista de Suzane, que falou pela primeira vez para um documentário em que é a personagem principal.Em entrevista ao Tudum, plataforma editorial da Netflix, a diretora Lygia M. Barbosa explicou que a intenção era investigar quem Suzane se tornou depois de mais de duas décadas e confrontar sua versão com as informações apuradas durante a investigação. Segundo a cineasta, o interesse público pela personagem não desapareceu com o passar dos anos. "Por que as pessoas continuam fotografando ela no supermercado, na faculdade?", questionou a diretora, ao falar sobre a persistência da curiosidade em torno de Suzane.A produção também tentou ouvir Andreas, irmão de Suzane, mas ele preferiu não participar. Como alternativa, a equipe optou, então, por recorrer a imagens de arquivo da época do crime para contextualizar a história. O crime que chocou o Brasil e o mundoNo dia 31 de outubro de 2002, Manfred e Marísia von Richthofen foram assassinados dentro da própria casa, no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, onde vivem famílias de alto poder aquisitivo. O crime foi cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, então namorado de Suzane e irmão dele, respectivamente. A filha do casal participou do planejamento do homicídio.Inicialmente, a cena foi apresentada como um possível assalto, mas as investigações identificaram inconsistências na versão. Suzane e os irmãos Cravinhos acabaram condenados em 2006. Ela recebeu pena de 39 anos e seis meses de prisão.O caso ganhou enorme repercussão nacional pela participação da filha das vítimas e pelos detalhes do planejamento do assassinato. Ao longo dos anos, também inspirou livros, reportagens, filmes e outras produções audiovisuais.Desde 2023, Suzane cumpre o restante da pena em regime aberto. O novo documentário retoma a história a partir desse contexto, procurando confrontar a imagem pública construída ao longo dos anos com a versão apresentada pela própria condenada.Agora com 43 anos, Suzane von Richthofen tenta reconstruir a vida longe da prisão. Desde janeiro de 2023, quando passou a cumprir o restante da pena em regime aberto, ela se casou, teve um filho e voltou a estudar.Atualmente, vive com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um menino em janeiro de 2024. Ela também é madrasta de três meninas, filhas do marido de um relacionamento anterior. No documentário da Netflix, Suzane aparece em imagens com o filho e fala sobre a maternidade. "Quando eu olho para o meu filho, eu tenho a certeza de que Deus me perdoou", afirma.Outra mudança foi a retomada dos estudos. Suzane ingressou no curso de Direito da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Na entrevista à produção, conta que pretende procurar um estágio e relata dificuldades para conseguir oportunidades profissionais devido à repercussão do crime e ao reconhecimento público.Ela também passou a investir em um negócio de artesanato, identificado como Su Entre Linhas, que comercializa produtos personalizados, como chinelos decorados e peças bordadas.Em dezembro de 2023, Suzane também mudou oficialmente de nome, passando a se chamar Suzane Louise Magnani Muniz. A alteração incorporou os sobrenomes da avó materna e do marido, deixando para trás o sobrenome pelo qual ficou conhecida nacionalmente..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Foi para a polícia, prendeu o assassino do pai e vai dar filme.Passaporte de mulher brasileira vítima de crime mediático em 2010 aparece em Lisboa