Censo Tech indica que cerca de 57% dos profissionais de TI vieram do Brasil para Portugal já empregados

O levantamento Censo Tech, realizado pelo Cais do Porto, de Aveiro, indica que a maioria dos profissionais de tecnologia já veio do Brasil com vínculo de trabalho estabelecido em Portugal. Segundo os dados enviados ao DN Brasil, o número corresponde a 54% das pessoas que responderam o questionário.Desde que foi lançado, há dois meses, o censo já recebeu mais de 75 inscrições. O objetivo do Cais do Porto é mapear a comunidade brasileira no setor de tecnologia em Portugal. Deste total, 90% dos participantes são profissionais de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Foi identificado que a área de atuação é diversa dentro das organizações, como desenvolvimento de software, ciência de dados e como controle de qualidade.Outros 10% são fundadores ou fundadoras de empresas. Destes, 56% já tinham operações no Brasil. Quase a todalidade das empresas (89%) atuam na prestação de serviços, enquanto 1/3 comercializam também produtos. Nas áreas de atuação, destacam-se a consultoria e health tech, com dois terços tendo B2B como principal modelo de negócios.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Cerca da metade das empresas participantes declaram ter mulheres em cargos de gestão. No questionário, a maioria respondeu que uma das principais dificuldades está relacionada com a burocracia excessiva para a abertura de empresa em Portugal.No total, cerca de um quarto vive em Portugal há mais de cinco anos, enquanto 42% residem no país entre três a cinco anos. A origem dos brasileiros no país é bastante diversa, sem concentração em uma única região. Ainda assim, 20% dos entrevistados são provenientes de Pernambuco, seguidos por 18% de São Paulo e 13% do Rio de Janeiro. O padrão de dispersão também se repete em Portugal: 20% residem em Lisboa, 16% no Porto e 7% em Aveiro, enquanto o restante está distribuído por outras cidades.Ao DN Brasil, Marcela Valença, country operation manager do Cais do Porto, contou no lançamento que a ideia surgiu a partir de contatos que recebeu quando chegou a Portugal, em julho deste ano. “Ao chegar em Portugal, comecei a conhecer as pessoas e, com as reportagens que saíram, muitas delas passaram a me procurar querendo conversar. Foi aí que tive a ideia de criar o Censo Tech, para entender onde essas pessoas estão, o que estão fazendo e porque ainda não sabemos onde estão as empresas de tecnologia em Portugal”, explicou. É possível responder ao censo através deste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.