Cícero volta a Portugal após cinco anos e anuncia show em Lisboa

O músico brasileiro Cícero, referência da nova geração da MPB, anunciou o seu retorno aos palcos portugueses após cinco anos. O artista se apresenta no dia 15 de dezembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, na primeira data confirmada de sua nova passagem pelo país. Outras apresentações serão divulgadas em breve.No palco, Cícero explora um formato que mistura música, teatro e cinema, com voz e violão acompanhados por uma orquestra virtual projetada ao vivo. A proposta estreou no Brasil em 2023, passando por mais de 20 estados com sessões esgotadas e forte resposta do público. O projeto também deu origem a um álbum lançado no fim de 2024, reunindo novas versões de faixas marcantes de sua trajetória.Revelado com o álbum "Canções de Apartamento", o artista se firmou como nome importante da cena independente brasileira, combinando MPB, indie e elementos eletrônicos. A nova turnê também abre caminho para o próximo álbum de inéditas, previsto para o segundo semestre de 2025.O espetáculo tem dois momentos distintos: o primeiro traz arranjos clássicos e narrativa visual que revisita fases da carreira; o segundo aponta para novas sonoridades, com músicas inéditas e atmosfera mais contemporânea.