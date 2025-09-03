Brasileiros Juliano Holanda e agda abrem turnê europeia com shows no Porto e em Lisboa

Um dos compositores mais gravados da música brasileira na última década, Juliano Holanda estará em Portugal em setembro ao lado da cantora e compositora agda para a turnê Corra Devagar. A temporada começa com shows no Porto e em Lisboa, e segue para Amsterdã antes de retornar à capital portuguesa.A estreia acontece no dia 5 de setembro, na Casa da Música, no Porto, e no dia seguinte os dois participam do FNAC Talks. Já em Lisboa, o show está marcado para 7 de setembro, na Fábrica Braço de Prata. Depois, seguem para a Holanda, com apresentações no Teatro Muganga e no AmstelPark, antes de retornarem para shows na BOTA Anjos (dia 25) e no Festival de Poesia de Lisboa, na Biblioteca de Alcântara (26).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Juliano Holanda é autor de mais de 600 canções gravadas por nomes como Maria Bethânia, Zélia Duncan, Chico César, Elba Ramalho e Zeca Baleiro. Também compôs trilhas para a televisão, como a minissérie Amorteamo (TV Globo), e lançou em 2024 o livro Outras armadilhas desejáveis. Entre seus álbuns estão Por onde as casas andam em silêncio (2021) e o mais recente A verdade não existe, um trabalho visual gravado nas ruas do Recife, sua cidade natal.Já agda, que escreve o nome em letras minúsculas por causa da forte miopia, tem chamado atenção pela poesia de suas canções, que traduzem o cotidiano do interior do Nordeste. Seu primeiro álbum, AGDA, foi produzido e dirigido justamente por quem a acompanha nesta turnê, o próprio Juliano Holanda. O espetáculo reúne repertórios individuais e se organiza em torno da canção Corra Devagar.Os ingressos são gratuitos em quase todas as sessões em Portugal, sendo que, na Fábrica Braço de Prata, é pedida uma taxa colaborativa. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n