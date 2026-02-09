Brasileiro que vive em Portugal cria arrecadação para vítimas das tempestades

O gaúcho Diego Maia viu com tristeza as imagens da devastação que atingiu Portugal nos últimos dias, semelhante ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, seu estado natal. Assim como naquela trágica ocasião, decidiu ajudar. O imigrante criou uma arrecadação na plataforma GoFundMe para captar recursos financeiros que serão destinados às pessoas afetadas.Outra iniciativa foi a instalação de um ponto de coleta no mapa “SOS Leiria”, destinado ao recebimento de alimentos, roupas, cobertores, produtos de higiene e demais doações. O brasileiro está monitorando as necessidades mais urgentes e disponibiliza o e-mail maianunes@outlook.pt para contato.“As pessoas que necessitam de ajuda têm pressa e, muitas vezes, não pedem a outras pessoas; elas se ajoelham e pedem a Deus. É nosso dever, enquanto cidadãos de bem, ajudá-las. Em termos financeiros, 1 euro ou 20 milhões de euros representam o início de uma reconstrução”, apela. “Precisamos levar a essas pessoas o desejo de acreditar que há um recomeço, que existe a oportunidade de erguer novamente o que foi perdido e que, juntos, somos mais fortes”, afirma ao DN Brasil.O consultor afirma conhecer de perto a realidade das pessoas atingidas pelas depressões em Portugal. “As pessoas que ficam sem casa perdem o chão; sentem que não pertencem mais ao ambiente ao qual estavam acostumadas. O cheiro é diferente, não há mais tinta nas paredes, não há telhados, não há quadros na parede, não há mais nada. Isso gera constrangimento, a pessoa se sente indefesa e precisa de atenção. Nós suprimos isso com o voluntariado”, destaca.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Diego, que atua como consultor do Sebrae, trabalhou por quase um ano no projeto “Sebraetec Supera”, no qual “vivenciou a realidade e as dificuldades de empreendedores que simplesmente perderam tudo: máquinas e outros itens que, em alguns casos, já não tinham valor ou sequer possibilidade de conserto”. Ao mesmo tempo, afirma acreditar na reconstrução de Portugal, assim como ocorreu no Rio Grande do Sul.“Com a experiência de ter atendido mais de 100 estabelecimentos e viabilizado mais de R$ 14,3 milhões em recursos para a recuperação de empresas — por meio da compra de máquinas e equipamentos, mobiliário e conserto de viaturas de uso empresarial — acredito que conseguiremos levar uma ajuda respeitosa às pessoas”, reflete. O gaúcho também mencionou a campanha realizada pelo humorista Bandin, que arrecadou 13 milhões de reais para a causa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais de uma semana após a tempestade, falta luz, água e esperança ao interior de Leiria.ULS de Leiria está a dar apoio aos profissionais, mas “o que nos preocupa é a necessidade de apoio que vai existir daqui a três meses”