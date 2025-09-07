Brasileiro Leandro Cruz faz história: atravessa a nado percurso entre Porto Santo e a Madeira

Foram mais de 18 horas de torcida intensa, de perto e à distância: o imigrante Leandro Cruz cruzou em mar aberto o percurso entre Porto Santo e a Madeira, num total de 42 quilômetros. A cada braçada, acompanhada por uma equipe de segurança, o imigrante ouvia os áudios enviados por amigos para darem força na travessia.Um grupo no WhatsApp com centenas de pessoas foi criado para dar o suporte, mesmo de longe, ao brasileiro, natural do Guarujá. "Força Leandro, vai Brasil", enviavam os amigos.Pouco depois da meia-noite, Leandro pisou em terra firme, vencendo o desafio que impôs a si mesmo. Bandeiras do Brasil e do Guarujá o esperavam no cais. Leandro havia partido de Ilhéu da Cal, em Porto Santo, às 6:00..Leandro cresceu no mar, nadando no Guarujá desde criança e mora em Portugal há quatro anos, onde já participou de diversas competições. Além do treino intenso de vários meses em preparação, o imigrante também fez rifas para arrecadar o dinheiro necessário para a prova, como o apoio de uma equipe profissional enquanto fazia a travessia, feita sem equipamentos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A última vez que o desafio foi vencido foi justamente por uma brasileira: a ultramaratonista Mayra Santos - que inclusive acompanhou a travessia junto com Leandro. Foi há seis anos que a imigrante, radicada em Portugal há vários anos, realizou a prova, conhecida como MOWS. O desafio é reconhecida pela Organização Mundial de Natação em Águas Abertas e considerada uma das mais difíceis desta área.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.