Brasileira procura famílias — especialmente mães — para fotografar em novo projeto

"Procura-se família" é o nome do novo projeto da fotógrafa brasileira Zi Fernandes, especialista em retratos familiares. A iniciativa busca famílias de todos os tipos — em especial mães — para sessões fotográficas gratuitas que contem suas histórias. A proposta não é realizar um ensaio clássico, em estúdio e com poses ensaiadas, mas sim registrar "fotos reais" e que fiquem como memórias para sempre.Em entrevista ao DN Brasil, a fotógrafa explica que a ideia surgiu a partir de diferentes experiências. "Às vezes vou fotografar uma mãe que acabou de ter um bebê de oito meses e ela me diz: 'essas são as minhas primeiras fotografias com eles'. Muitas vezes o pai não tem paciência, ou então só existem selfies. E isso me fazia pensar: gente, peraí, a mãe, que é a protagonista da história da família, que gera a criança, que é o centro de tudo, simplesmente não está nas memórias", contou.Zi começou a perceber um padrão no trabalho como fotógrafa de família."As mães, no geral, estão muito cansadas. No meio da confusão da rotina, tirar fotos não é prioridade. Além disso, muitas acreditam que suas vidas são tão caóticas que não valem ser registradas. Então existe todo um trabalho de ressignificação", destaca.O projeto também tem um significado pessoal para a fotógrafa. "Minha mãe faleceu, e eu me tornei fotógrafa de família muito por conta disso. O que tenho dela hoje são as memórias, são as fotografias. Todo esse trabalho é também um processo de cura para mim: fotografar outras famílias é reviver o que já vivi — ou viver coisas que não vivi — e registrar o que é realmente importante", revela a profissional, que acumula mais de 15 anos de experiência.Criada pela avó, Zi conta que uma das primeiras coisas que faz ao chegar à casa dela, no Brasil, é revisitar os álbuns antigos. "Fico horas olhando aquelas fotos. E cada vez que vejo a mesma imagem, em momentos diferentes da vida, meu olhar sobre ela muda. É uma experiência sempre nova", relata.A fotógrafa se diz empolgada com a iniciativa e espera atrair famílias diversas. "Podem ser de qualquer nacionalidade e de qualquer parte de Portugal. Vou adorar viajar pelo país para fotografar", comemora. As pessoas interessadas devem comentar a palavra "história" no post abaixo.