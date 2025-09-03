Barbixas em Portugal. "A gente tenta preservar nosso DNA" no meio do mundo da internet

O DN Brasil conversou os Barbixas, grupo brasileiro de humor que começa nesta semana uma nova turnê em Portugal. As apresentações deste ano terão também convidados locais. Confira a entrevista:Vocês já estiveram aqui no ano passado, os fãs pediram por mais uma temporada de shows? Qual a expectativa para estas apresentações?A expectativa cresce a cada ano porque sempre somos tão bem recebidos que não tem como não esperar aquele público tão ou mais caloroso que o brasileiro.Como vocês veem a recepção do humor brasileiro pelo público português? Alguma diferença marcante na forma como eles reagem às piadas?O público portugues nos compreende perfeitamente. Não riem quando a piada foi ruim mesmo, rs. Mas mais do que piadas à brasileira ou à portuguesa, o público poderá assistir a um comédia luso-brasileira já que teremos convidados locais para nossas apresentações. E isso faz com que muitas vezes a gente mesmo não entenda as piadas.Tem alguma ou algumas expressões brasileiras que vocês evitam por medo de não fazer sentido em Portugal? Algum “quase mal-entendido” já aconteceu?Já aconteceu bastante de ouvirmos uma expressão portuguesa como tema e ficarmos sem saber o que fazer. Acho que pela convivência, os portugueses já conhecem bem as nossas expressões.Como avaliam o momento da carreira do grupo?Trabalhamos com humor há 21 anos, improvisamos há 18, abrimos nosso clube de comédia em São Paulo há 4 e perdemos a graça há 2. O momento é de desespero. Mas um desespero maduro. RsO que mudou na forma de fazer humor quando começaram para agora?Mudou muita coisa. Quando assistimos alguns vídeos muito antigos nossos, a gente fica com auto vergonha alheia de várias cenas que fizemos. Mas isso faz parte de envelhecer, rs. Fora que quando começamos a internet ainda era feita de email e websites. O único jeito era estar ou no teatro ou na televisão. Hoje é necessária uma presença digital, um dinamismo na forma, no conteúdo, se adequar as diferentes plataformas. E a gente tenta preservar nosso DNA no meio disso tudo.Acham que a internet deixou o mercado mais disputado?Não, acredito que não. A internet é um espaço “ infinito”, nela cabem todos os produtores de comédia do mundo. Sem dúvida é mais democrático que o mundo apenas com tv e teatro, onde quem escolhia quem estaria ou não nos palcos e nas telas era um diretor de programação.Pensando na trajetória de vocês, tem alguma história engraçada do início que nunca contaram?Não consigo me lembrar de nada que seja inédito…Existe alguma preparação “secreta” antes de subirem ao palco, tipo ritual, superstição ou piada interna?Nós já jogamos muito vôlei com petecas antes das apresentações. Fazíamos isso para nos aquecer e com o tempo e a idade foi nos superaquecendo, vulgo cansando, e tivemos que parar. Hoje em dia, quando conseguimos fazemos um ritual com carne de cabrito vegana mas é muito difícil encontrar.Que mensagem vocês têm para quem sente saudade do Brasil e vai matar um pouco dessa saudade rindo com vocês?Venha matar as saudades do Brasil vendo brasileiros se virando pra improvisar no palco! Afinal de contas, o melhor do brasileiro é o jeitinho.amanda.lima@dn.pt.Comédia escrita por Fábio Porchat estreia em Portugal em setembro com trio de atrizes brasileiras.Susana Vieira estreia monólogo “Lady” em Portugal no início de setembro