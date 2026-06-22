Advogadas e advogados não precisam mais acordar de madrugada para enfrentar filas na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), nos Anjos, em Lisboa. Os profissionais passam a contar com dois balcões exclusivos de atendimento durante todo o horário de funcionamento da unidade.O serviço é destinado a profissionais, incluindo solicitadores, que necessitam de informações sobre processos em andamento dos imigrantes. É o caso, por exemplo, da consulta ao estado de pedidos, já que a comunicação com a agência por telefone e e-mail nem sempre é eficaz.A medida foi possível graças a um protocolo firmado entre a AIMA e a Ordem dos Advogados (OA). O primeiro dia desta modalidade de atendimento ocorreu em 18 de junho.Até então, os advogados tinham acesso a um número limitado de senhas distribuídas apenas nas duas primeiras horas do dia, que se esgotavam em poucos minutos. Muitos profissionais chegavam de madrugada para garantir atendimento, mas acabavam perdendo a viagem por não conseguir uma senha.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O atendimento continua a ser realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, mas agora durante todo o dia. Cada profissional pode consultar até três processos. Segundo a OA, o objetivo é tornar o serviço "mais ágil e organizado, face à elevada procura".Por enquanto, a loja da AIMA dos Anjos, em Lisboa, é a única a oferecer esta modalidade de atendimento. A iniciativa atende a uma reivindicação antiga apresentada ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados pelos profissionais da área, a maioria deles brasileiros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.