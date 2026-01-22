AIMA é a agência responsável pelas emissões das Autorizações de Residência (AR).
Pergunte ao Advogado. Perdi o prazo para responder ao projeto de indeferimento. E agora?

O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração.

A pergunta desta semana veio de um leitor que questiona o que fazer caso tenha perdido o prazo para responder ao processo de indeferimento pela AIMA.

O advogado André Lima responde:

No Direito, há uma frase clássica que traduz bem a importância dos prazos: “O direito não socorre os que dormem”. Em termos simples, isso significa que não basta ter razão. É indispensável agir, e agir dentro do prazo correto. Quando o prazo é perdido, o exercício do direito fica, sim, seriamente prejudicado.

No contexto dos processos de imigração em Portugal, especialmente perante a AIMA, essa lógica é aplicada com rigor. O projeto de indeferimento é o momento formal em que a Administração comunica ao requerente que, com base nos elementos analisados, entende que o pedido não reúne os requisitos legais. É justamente nessa fase que a lei garante o direito de audiência prévia, permitindo ao interessado apresentar defesa, esclarecer fatos, juntar documentos e corrigir eventuais falhas.

Se esse prazo não for respeitado, a consequência prática costuma ser previsível: o projeto de indeferimento é convertido em decisão final de indeferimento. Muitas vezes, essa decisão vem acompanhada da notificação para abandono voluntário do território nacional, o que gera apreensão imediata no imigrante e na sua família.

Mas é importante deixar claro: perder o prazo do projeto de indeferimento não significa que tudo está definitivamente perdido.

O projeto não é a decisão final. Ele é uma etapa preliminar do procedimento administrativo. Após a conversão em indeferimento definitivo, ainda existem meios legais de reação. O ordenamento jurídico português assegura, mesmo nesse cenário, a possibilidade de apresentação de defesa administrativa, por meio de reclamação ou recurso hierárquico, desde que observados os fundamentos e os prazos próprios dessa nova fase.

Além disso, caso a via administrativa não seja suficiente ou adequada, permanece aberta a possibilidade de impugnação judicial do ato administrativo. O tribunal passa então a analisar não apenas a situação factual do requerente, mas também a legalidade do procedimento adotado pela Administração, o respeito ao contraditório, à proporcionalidade e aos direitos fundamentais envolvidos.

O ponto central, no entanto, é o seguinte: cada etapa perdida aumenta o risco, reduz as margens de manobra e torna a defesa mais complexa e técnica. Por isso, agir cedo é sempre a melhor estratégia. A resposta ao projeto de indeferimento é, quase sempre, o momento mais simples, rápido e eficaz para evitar um desfecho negativo.

Em matéria de imigração, tempo não é apenas um detalhe processual. É um fator decisivo. Quem perde prazos não perde apenas oportunidades formais. Assume riscos reais, com impactos diretos na sua permanência legal em Portugal.

Quem é o advogado que responde?
André Lima, Advogado, inscrito nas Ordens dos Advogados de Portugal e do Brasil, pósgraduado em Finanças, Reestruturação e Contencioso Corporativo pela Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduando em Direito Internacional, Imigração & Migração pela EBPÓS. É mentor dedicado de advogados em ascensão e membro ativo de diversas associações jurídicas, incluindo o IBDESC, ABRINTER e ABA, que destacam o seu compromisso com a internacionalização do direito e a sua contribuição para a comunidade jurídica internacional.
