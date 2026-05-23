Os Míudos da Ponte. Nós, brasileiros, não poupamos nem nas palavras
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Os Míudos da Ponte. Nós, brasileiros, não poupamos nem nas palavras

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Portugal tem uma palavra que diz tudo: fixe.

Passou no exame? Fixe. Que surpresa inesperada! Fixe. Obrigado pela ajuda. Fixe. Adorei o jantar. Fixe. Uma palavra. Um tom diferente. Significados infinitos.

No Brasil, para dizer a mesma coisa precisamos de pelo menos seis opções: top, legal, demais, arrasou, show. Escolhemos a palavra certa dependendo do momento, da pessoa e da intensidade da emoção… e ainda assim achamos que ficou faltando algo.

Não é falta de objetividade. É excesso de sentimento. Nós, brasileiros, não economizamos em nada, nem nas palavras, nem no entusiasmo, nem nas formas de dizer que algo foi bom demais. E sabe o que os portugueses acham disso tudo? Fixe.

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