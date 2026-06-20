O poder de incomodação do PIX

Você já fez alguma coisa realmente nova e sentiu que seu poder de atuação incomodou profundamente muitas pessoas? Pois é exatamente isso que o PIX, essa instituição da economia brasileira, consegue fazer mundo afora: incomodar muita gente.Vamos por partes. O PIX entrou em funcionamento em 2020. Naquele ano, o Brasil era comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Poderiam alguns brasileiros, talvez metade do Brasil, afirmar que o sistema de pagamento digital não merecia permanecer, uma vez que foi idealizado pelo antigo presidente, que é renegado por essa parcela considerável da população.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mas o PIX seguiu seu caminho. Nascido no governo de Jair Bolsonaro, ele cresceu no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, rompendo barreiras e a mostrar que é mais forte que a disputa política instituída no país. Hoje, o PIX é um filho brasileiro que está no mundo.Portugal é um exemplo. A cada ano, cresce consideravelmente o número de estabelecimentos portugueses que aceitam o sistema como forma de pagamento. Sabem qual a vantagem disso? Menos taxas a serem pagas, tanto para quem compra como para quem recebe.Em média, pagar com PIX representa uma economia de 1,98% a 2,5% sobre o valor da compra devido à diferença de impostos cobrados quando são usadas as maquininhas. E é aqui que a bandeira do PIX incomoda, sobretudo os Estados Unidos. O motivo é o fato de o modelo brasileiro ter se consolidado como uma forte ameaça aos negócios das gigantes americanas de pagamentos, como Visa, Mastercard, American Express e PayPal.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, claro, não gostou. E a história tem mostrado que tudo que o presidente dos Estados Unidos não aprova, ele tenta derrubar. Portanto, o PIX virou inimigo norte-americano..Carne brasileira barrada pela União Europeia? Entenda decisão do bloco que vê risco sanitário na produção.O incômodo tem sido tanto que, no começo deste mês, o governo dos Estados Unidos divulgou os resultados do que chamou de uma grande investigação comercial iniciada contra o Brasil em julho do ano passado. O documento classifica como "irrazoáveis" certas práticas do governo brasileiro, que segundo o governo norte-americano "oneram ou restringem o comércio dos EUA". É neste documento que está proposta a colocação de tarifas retaliatórias de 25% a produtos brasileiros. Na prática, as tarifas que os Estados Unidos ameaçam colocar é uma represália direta pela criação e pelo uso do PIX.Por enquanto, o governo brasileiro ainda não conseguiu mudar as opiniões contrárias sobre o PIX. Lula e Trump até estiveram juntos, no mesmo espaço, nesta última semana, durante o encontro do G7 na França, mas não falaram sobre o assunto, ainda que Lula tivesse interesse no diálogo. A corda das relações entre Brasil e estados Unidos segue tencionada.Enquanto isso, o PIX segue a vitaminar a economia do Brasil e a facilitar a vida dos brasileiros em Portugal. Para se ter uma ideia da potência do sistema brasileiro, nos cinco primeitos meses deste ano, foram movimentados mais de R$ 16 trilhões por meio do PIX. Fora do Brasil, as transações com PIX já representam quase 30% do total movimentado pelos brasileiros. Com tanto crescimento, não é de estranhar que o PIX incomode muita gente.é de estranhar que o PIX incomode muita gente..Pagar com Pix via MB Way em Portugal é nova aposta da PagBrasil."Uma aposta vencedora". Método de pagamento brasileiro PIX segue em expansão em Portugal