Miúdos da Ponte. Torcer pelo Brasil em Portugal é isso aqui…
Opinião DN Brasil

Miúdos da Ponte. Torcer pelo Brasil em Portugal é isso aqui…

A tirinha é publicada quinzenalmente no DN Brasil.
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Torcer pelo Brasil morando em Portugal tem um tempero especial: saudade, fuso horário e grito de gol a qualquer hora da madrugada. Nesta tirinha, a Bibi, a Stella e o Tito mostram aquele sentimento que todo brasileiro longe de casa entende: o coração aperta, o Hino Nacional emociona e, mesmo com sono, ninguém segura a torcida. E no fim, sobra só a verdade universal: se o Brasil fizer gol, o vizinho que lute.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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