Miúdos da Ponte. Torcer pelo Brasil em Portugal é isso aqui…

Torcer pelo Brasil morando em Portugal tem um tempero especial: saudade, fuso horário e grito de gol a qualquer hora da madrugada. Nesta tirinha, a Bibi, a Stella e o Tito mostram aquele sentimento que todo brasileiro longe de casa entende: o coração aperta, o Hino Nacional emociona e, mesmo com sono, ninguém segura a torcida. E no fim, sobra só a verdade universal: se o Brasil fizer gol, o vizinho que lute. .\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Os Míudos da Ponte. Nós, brasileiros, não poupamos nem nas palavras.Miúdos da Ponte. Já te ofereceram um café sem princípio? Calma! Tá tudo certo