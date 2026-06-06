Miúdos da Ponte. Já te ofereceram um café sem princípio? Calma! Tá tudo certo

A gente chega em Portugal achando que sabe tudo: mesma língua, mesma cultura, tudo tranquilo. Aí entra num café e o atendente pergunta com toda a naturalidade do mundo: “Queres um café com ou sem princípio?”Sem princípio? Que tipo de café sem caráter é esse?! Respira. Não é o que você tá pensando. Aqui em Portugal, café sem princípio é simplesmente um café mais suave. Jogam fora as primeiras gotas da extração pra deixar o sabor mais leve. Normal, legal.Mas lá no Brasil? Esse café poderia até ser preso! A Bibi e o Tito passaram exatamente por isso na tirinha de hoje e a reação deles foi igualzinha à sua agora..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Os Míudos da Ponte. Nós, brasileiros, não poupamos nem nas palavras.Os Miúdos da Ponte - “Os portugueses que me desculpem…”