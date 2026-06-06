Miúdos da Ponte. Já te ofereceram um café sem princípio? Calma! Tá tudo certo
Opinião DN Brasil

Miúdos da Ponte. Já te ofereceram um café sem princípio? Calma! Tá tudo certo

A tirinha é publicada quinzenalmente no DN Brasil.
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A gente chega em Portugal achando que sabe tudo: mesma língua, mesma cultura, tudo tranquilo. Aí entra num café e o atendente pergunta com toda a naturalidade do mundo: “Queres um café com ou sem princípio?”

Sem princípio? Que tipo de café sem caráter é esse?! Respira. Não é o que você tá pensando. Aqui em Portugal, café sem princípio é simplesmente um café mais suave. Jogam fora as primeiras gotas da extração pra deixar o sabor mais leve. Normal, legal.

Mas lá no Brasil? Esse café poderia até ser preso! A Bibi e o Tito passaram exatamente por isso na tirinha de hoje e a reação deles foi igualzinha à sua agora.

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