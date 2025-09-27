Margareth Menezes traz axé e clássicos a Lisboa em outubro

Outubro promete ser um mês movimentado na cena musical brasileira em Lisboa. Com vários shows já marcados de diferentes artistas, mais um grande nome da música brasileira está confirmado: Margareth Menezes. A cantora se apresentará no LAV, no dia 22 de outubro.Margareth Menezes é presença constante nos festivais musicais portugueses, além de participar de agendas no país em sua função como Ministra da Cultura, cargo que ocupa no atual governo brasileiro.“Entre os ritmos acelerados do axé, que sustentam sua voz estrondosa, e momentos mais contemplativos, em que transmite uma sensualidade selvagem, Margareth Menezes traz a Lisboa composições originais, mas também temas de autores brasileiros que a inspiraram, além de vários sucessos que marcaram sua trajetória. ‘Faraó (Divindade do Egito)’ é um hino de carnaval dos anos 80, recentemente recuperado no imaginário coletivo, em parte devido à sua atuação à frente do Ministério da Cultura”, destaca a descrição do show.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A artista baiana possui mais de 40 anos de carreira, com hits atemporais conhecidos em todo o mundo. Recentemente, Margareth lançou um novo single, no início de 2025. Ramalhete de Flor reforça sua assinatura artística, cruzando estilos tradicionais e contemporâneos. Os ingressos para o show no LAV, em Lisboa, estão à venda a partir de 30 euros.A última apresentação da artista em Portugal foi recente, no mês passado, na cidade do Porto. Antes, em 2024, a cantora havia sido uma das atrações principais do festival Músicas do Mundo.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigração é o grande assunto do nosso tempo, diz rapper brasileiro Don L.Brasil e Portugal em sintonia: Caetano e Zambujo em novo dueto